Schuldhulpvraag ondernemers groeit

Ondernemers kloppen steeds vaker aan bij schuldhulpbureaus, bericht de NOS. Ondertussen kijkt de overheid naar het toegankelijker maken van het schuldhulpsysteem.

Staatssecretaris Wiersma (Sociale zaken) informeert de Kamer over de schulden die ondernemers hebben opgebouwd en de maatregelen die worden getroffen om schuldhulpverlening voor hen toegankelijker te maken. Hij praat met VNG, MKB-NL, herstructureringsdeskundigen en schuldhulpverleners waaronder de NVVK over een gerichter en samenhangend pakket aan ondersteuningsmiddelen. ‘In het pakket moet de verbinding tussen de verschillende bestaande instrumenten goed tot uitdrukking komen. Daarbij horen ook gerichte samenwerkings- en procesafspraken tussen de betrokken professionals.’ De staatssecretaris denkt dat de uitkomsten daarvan komende maand bekend zijn.

Er wordt ook gekeken naar een proef met een versneld schuldsaneringstraject voor ondernemers die willen stoppen of een doorstart maken en privé een restschuld overhouden. De belastingschuld die ondernemers sinds het begin van de coronacrisis hebben opgelopen, bedraagt ruim € 19 miljard.

Einde Tozo zorgt voor meer hulpvraag

De NOS bericht dat schuldhulpverleners steeds meer ondernemers zien aankloppen voor schuldhulp omdat de overheidssteun is gestopt. Als de € 19 miljard volgend jaar afgelost moet worden, denken de hulpverleners dat het helemaal storm gaat lopen. Martin Menzing, eigenaar van een schuldhulpbureau, vindt dat het stoppen van de Tozo voor zelfstandigen per 1 oktober een belangrijke omwenteling is geweest: ‘Doordat ondernemers nog steun kregen was een deel in slaap gesust. Zij voelden geen noodzaak om in actie te komen en hun schulden aan te pakken.’

Twijfel aan fiscus

Schuldhulpverlener Jacqueline Zuidweg vraagt zich af of de Belastingdienst alle dossiers wel kan afhandelen. ‘Ik vrees dat we stil komen te staan doordat we moeten wachten op de Belastingdienst. Dan krijg je een nieuwe affaire die mensen dieper in de schulden stort. Dat vind ik echt zorgelijk.’