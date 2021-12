Het bestuur van de NBA heeft gereageerd op de geruchtmakende column van Marcel Pheijffer waarin hij forse kritiek uit op de NBA en aankondigt zich uit te laten schrijven als accountant.

De bekende hoogleraar en columnist stoort zich onder anderen aan recente besluitvorming rond de verplichte rapportering over continuïteit en fraude. Die besluitvorming is volgens Pheijffer onzorgvuldig geweest. Daarnaast heeft hij er ook inhoudelijk moeite mee dat accountants verplicht moeten gaan rapporteren over de werkzaamheden die ze op dat gebied hebben uitgevoerd, in plaats van over wat ze daadwerkelijk hebben gevonden als dat het geval is. Dat is voor Pheijffer echter niet de enige reden om zich nu uit te laten schrijven als accountant. ‘Het gaat mij niet primair om dit incident en de uitkomst van de besluitvorming, maar wel om meer structurele zaken, zoals slecht bestuur, onzuivere verantwoording, gebrek aan openheid en integriteit.’

Reactie NBA

Het NBA-bestuur zegt zich niet te herkennen in de kritiek van Pheijffer en betreurt diens besluit om zich uit te schrijven uit het register van de NBA. De bestuurders van de beroepsorganisatie vinden dat het proces rond de totstandkoming van Standaard 700 zorgvuldig is geweest. Het verplicht opnemen van uitkomsten en waarnemingen over continuïteit en fraude vindt het NBA-bestuur nog een brug te ver.

De volledige verklaring van het NBA-bestuur:

‘Wij herkennen ons niet in de kritiek van Marcel Pheijffer.

Het bestuur heeft bij de totstandkoming van Standaard 700 een zorgvuldige afweging gemaakt en wij staan achter het proces dat is gevolgd. Het ACB heeft de uitkomsten van de pilot en het fraudedebat willen afwachten voordat ze haar advies uit heeft gebracht. Het ACB zal het uitgebrachte advies binnenkort openbaar maken. Het ACB heeft het advies in de bestuursvergadering van 8 december op hoofdlijnen uitgebracht en mondeling toegelicht.

Het bestuur heeft bij haar besluitvorming de belangen van het maatschappelijk verkeer, in het bijzonder gerepresenteerd door de gebruikers van de jaarrekening, zwaar laten wegen. Zoals eerder aangegeven wordt het opnemen van uitkomsten en waarnemingen dan ook aangemoedigd. Een verplichting is echter op dit moment een brug te ver, omdat er meer ervaringen moeten worden opgedaan in de praktijk en de consequenties daarvan nog duidelijk moeten worden. Dat geldt ook voor mogelijke aanpassingen in de huidige regelgeving. Dit punt evalueren we over een jaar.

Besloten is om over twee jaar álle effecten van de aanpassingen (oob en niet-oob) te evalueren.

Tot slot. Wij betreuren het besluit van Marcel Pheijffer om zich uit te schrijven uit het register van de NBA. Hij heeft in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan beroep en beroepsorganisatie en wij vertrouwen er op dat hij zijn kritische rol zal blijven vervullen.’