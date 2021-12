Twee nieuwe commissarissen voor BDO

Met ingang van 24 november 2021 zijn Engelhardt Robbe en Heleen Kuijten formeel toegetreden tot de Raad van Commissarissen van BDO na een positieve afronding van de AFM toetsing.

Heleen Kuijten (55) is een zeer ervaren HR professional met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Na een start in de uitzendbranche heeft zij inmiddels ruim 20 jaar ervaring in HR-functies, bij Worldcom, Bruna en Schiphol Group. Zij bekleedt momenteel tevens een toezichthoudende functie bij Otto Workforce.

Engelhardt Robbe (66) is registeraccountant en werkte meer dan 30 jaar in financiële functies bij Shell, waarvan de laatste 3 jaar direct voor de CEO en CFO. Daarna was hij 6 jaar CFO en lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Spoorwegen en 4 jaar Chief Quality Officer en lid van de Raad van Bestuur van Deloitte. Naast deze functies heeft Engelhardt zowel namens Shell, de NS als Deloitte meerdere toezichthoudende functies bekleed, onder meer als lid van de Supervisory Board van Deloitte North West Europe. Op dit moment is hij lid van de RvC van CBRE Dutch Retail Fund, lid van de RvT van het Nederlandse Openluchtmuseum en executive coach.

Vijf leden

Met deze benoemingen bestaat de Raad van Commissarissen BDO uit vijf leden. De overige drie leden zijn:

• Danny van der Eijk (voorzitter)

• Bernadette Langius

• Dennis Raithel

BDO heeft sinds 1 mei 2016 een volledig externe Raad van Commissarissen met als taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene zaken binnen de BDO-organisatie als geheel. De Raad van Commissarissen heeft tevens specifieke taken met betrekking tot toezicht op het gebied van Audit & Assurance.