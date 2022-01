Minox en Speedbooks richten zich met samenwerking op sneller rapporten en financiële dashboards maken

Minox en Speedbooks ® zijn een partnership aangegaan.

Het partnership tussen Minox en Speedbooks® maakt het voor zowel ondernemers, accountants- en administratiekantoren makkelijker om periodieke rapporten te genereren en financiële dashboards op te maken. Doordat de boekhoudsoftware van Minox het gebruik van het Referentie Grootboekschema ondersteunt, is het eenvoudig om de gegevens uit de bronadministratie te halen en deze te koppelen aan de software van Speedbooks®. Hierdoor is het opmaken van bijvoorbeeld een jaarrekeningen relatief snel en eenvoudig.

Daar waar Minox zich richt op het maken van intuïtieve boekhoudsoftware voor ondernemers, accountants- en administratiekantoren, levert Speedbooks® krachtige rapportagesoftware voor dezelfde doelgroep. Door de samenwerking kan de Minox gebruiker zijn gegevens uit zijn boekhoudpakket koppelen aan de rapportagesoftware van Speedbooks® en eenvoudig periodieke rapporten genereren, of financiële dashboards naar eigen smaak en wens samenstellen.

Minox boekhoudsoftware

Het Referentie Grootboekschema, dat door de boekhoudsoftware van Minox wordt ondersteund, is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Minox klanten die gebruik maken van de RGS functionaliteit, zijn in staat om de gegevens eenvoudig uit de bronadministratie te halen en deze op te nemen in externe rapportagesoftware. Met het rubriceren van grootboeken en daarmee het correct inlezen van de administratie in de rapportagesoftware van Speedbooks® wordt dan ook veel tijd bespaard.

Speedbooks rapportagesoftware

Accountants- en Administratiekantoren kunnen veel efficiënter rapportages maken en hun klanten proactief adviseren met de informatie uit het overzichtelijke dashboard. Met de meekijkfunctie kan de klant bovendien altijd en overal zien wat de stand van zaken is.

Ondernemers krijgen op basis van de gegevens uit hun Minox administratie direct toegang tot uiteenlopende financiële rapporten, visuele dashboards en alerts die precies vertellen hoe elk onderdeel van het bedrijf presteert.