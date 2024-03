Tips voor vergroting klanttevredenheid via dashboards

Het werken met dashboards raakt steeds meer ingeburgerd bij accountants- en administratiekantoren. En dat is niet zonder reden: steeds meer kantoren ervaren de voordelen.

Dashboards vergroten de betrokkenheid van ondernemers bij hun cijfers. Daardoor heb je vaker contact en een betere relatie met je klanten. Je signaleert uitdagingen en kansen sneller en verspreidt het werk gelijkmatiger over het jaar. Dashboards hebben waarde als ze gevoed worden met actuele cijfers. Als de administratie continu bij is, dan krijg je via het dashboard het meeste inzicht en voorkomt tegelijkertijd piekbelasting in de werkdruk.

Maar soms horen we nog twijfels: ‘Dashboards? Niet echt nodig.’ Wij zetten alle voordelen voor accountants en hun klanten op een rij en tonen hoe eenvoudig het is om dashboards in je dagelijkse praktijk te integreren.

Frequent contact klanten

Dashboards stimuleren frequent contact met je klanten. Ze vertalen cijfers naar inzicht, waardoor je tijdig kansen of bedreigingen signaleert. Dat is brandstof voor je proactieve rol als adviseur en sparringpartner. Ondernemers zijn vaak zo druk met hun dagelijkse werk dat ze het fijn vinden als hun accountants aanklopt met advies.

Klanten van accountants- en administratiekantoren waarderen het gebruik van dashboards enorm. Het biedt hen een duidelijk kwartaal- of maandoverzicht van hun resultaten, samen met heldere uitleg van hun accountant. Dit geeft hen meer grip op hun business en verhoogt hun vertrouwen.

Jouw adviesrol

Tijdens besprekingen kun je direct de impact van bedrijfsbeslissingen tonen en verschillende scenario’s inzichtelijk maken. Zie het dashboard als praatplaat voor een soepel adviesgesprek. Dit versterkt je rol als volwaardig adviseur en verhoogt de toegevoegde waarde die klanten ervaren, wat leidt tot verhoogde loyaliteit.

Een ander belangrijk voordeel van dashboards is de mogelijkheid om benchmarks te tonen. Zo kan je klant zien hoe hij presteert in vergelijking met concurrenten, wat bijdraagt aan strategische bedrijfsvoering.

Voordelen van dashboards

Door te werken met dashboards voorkom je late bijsturing en frustratie. Het creëert een echt partnerschap tussen de adviseur en de ondernemer en transformeert de traditionele jaarrekeningbespreking naar een dynamisch en continu proces.

Visionplanner biedt diverse dashboards, van generiek tot gespecialiseerd. Door goede onboarding en training is de overstap eenvouding en met één licentie krijgt iedereen toegang. Ervaar ook onze voordelen zoals benchmarking voor strategische inzichten, meer grip, advieskansen en bijstuurmogelijkheden en een hogere klanttevredenheid.

Ben je enthousiast geworden? Boek een demo bij Visionplanner en ervaar zelf hoe dashboards jouw accountancypraktijk kunnen transformeren.

Boek hier een demo