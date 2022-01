Credion Zeeland groeit door

De onafhankelijke zakelijke financieringsspecialist Credion Zeeland vergroot haar slagkracht. ‘In de regio Zeeland is een sterke behoefte aan specialistisch advies en begeleiding bij het realiseren van zakelijke- en vastgoed financieringen’, stelt Hans van Dienst, senior partner van Credion Zeeland. Daarom is Hans Verhaagen aangesloten als zelfstandig adviseur bij Credion Zeeland.

Na ruim 23 jaar ervaring in de financiële sector bij een grootbank, heeft Hans Verhaagen besloten om zich aan te sluiten bij Credion Zeeland. Samen met Hans van Dienst en Dick de Jong zal hij bedrijfs- en vastgoedfinancieringen gaan realiseren voor ondernemers.

‘Ik heb altijd de wens gehad voor mijzelf te beginnen, nu neem ik deze stap. Ik wil ondernemers verder helpen, zodat zij hun droom kunnen realiseren. Dit gaat verder dan alleen de cijfers en een goed bedrijfsplan. Bij elke aanvraag kijk ik ook naar de motivatie, het enthousiasme en de passie voor ondernemen. Dit geeft mij een compleet beeld bij het zoeken naar de juiste oplossing. Als Credion-adviseur heb ik toegang tot een breed aanbod van financieringspartijen. Credion werkt altijd in opdracht van een ondernemer en is van geen enkele financier afhankelijk. Zo kan ik de partijen selecteren, die het beste passen bij een financieringsvraagstuk.’

Passende financieringsoplossing

Met de stap naar Credion gaat Hans zijn kennis en netwerk gebruiken om klanten te begeleiden bij bedrijfsmatige- en vastgoed financieringsvraagstukken. Door de snel veranderende marktomstandigheden en het groot aantal financiers wordt het voor ondernemers steeds lastiger om zelf de juiste partijen aan hun financieringsvraagstuk te koppelen. De Credion adviseur heeft het totale speelveld inzichtelijk en werkt daarbij samen met ruim 100 verschillende geldverstrekkers. Het overzicht, de ervaring en het spreken van de taal van de ondernemer en van de geldverstrekker, in combinatie met een sterke persoonlijke begeleiding, leidt veelal tot een passende financieringsoplossing.

Credion

Credion is een keten van ruim 50 over het land verspreide vestigingen. Door deze vele verschillende bronnen en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee. Credion’s credo luidt: “Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor”. Wilt u meer weten over uw financieringsmogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met Hans van Dienst (06 50 69 86 37), Hans Verhaagen (06 29 07 59 12) of Dick de Jong (06 22 51 75 24), of mail naar zeeland@credion.nl . Kijk ook eens op www.credion.nl voor meer informatie.