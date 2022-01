Retailers pleiten voor TOGS 2.0

Winkels kunnen gecontroleerd en veilig open, stelt INretail. Winkeliers hebben sinds 19 december al voor miljarden aan niet in te halen omzetschade opgelopen, aldus de brancheorganisatie. Die wil dat er een nieuwe TOGS-regeling wordt opgetuigd.

Om verdere schade te voorkomen, willen de retailers extra maatregelen nemen. ‘Zo kunnen we bijvoorbeeld minder klanten per vierkante meter toestaan of het coronatoegangsbewijs invoeren zoals omringende landen doen. Voor winkels die dat niet kunnen, kunnen we open op afspraak. Het zijn voorbeelden van heldere en reële afspraken die we kunnen maken voor het nieuwe kabinet. We roepen dan ook op om met ons in gesprek te blijven over hoe we op structurele wijze omgaan met het coronavirus.’

Intelligent besluit

Het kabinet, dat komende week met een nieuwe persconferentie komt, moet ‘een intelligent besluit nemen nu de omicron-impact beperkt blijft: winkels open’, vindt INretail. ‘De economische schade van gesloten winkels is gigantisch. In januari vorig jaar kelderde bij driekwart van de gesloten winkels tijdens de lockdown de omzet met 60 tot 100% en stegen de liquiditeitsproblemen in sneltreinvaart. De sociale schade is ook immens: jongeren die niet kunnen werken, mensen die geen aankopen dichtbij kunnen doen en winkelstraten zonder ziel.’

Broodroof

Daarnaast moet er een TOGS 2.0-regeling komen, bepleit de organisatie, omdat voor veel ondernemers de TVL-regeling niet geldt in deze lockdown. ‘Het steekt dat de winkelsector opnieuw zwaar wordt getroffen en tegelijk zijn de zogenaamde ‘ruimhartige’ regelingen voor ondernemers niet bereikbaar door de criteria die gelden. Het voelt als broodroof, ook omdat het kooplustige publiek de euro’s graag in de Nederlandse winkelsector besteedt maar nu over de grens laat rollen.’

Vast percentage in plaats van vast bedrag

Een nieuwe TOGS-regeling zou volgens INretail moeten bestaan uit een vast percentage van de omzet ter compensatie van de huidige lockdownperiode. ‘Dat is anders dan het vaste bedrag per onderneming dat vorig jaar werd bedacht. Het is een oplossing voor al die ondernemers die nu geen TVL krijgen. Ze kunnen er geen gebruik van maken, omdat middenin de lockdownperiode een nieuw kwartaal start en de tegemoetkoming per kwartaal berekend wordt.’

Ook horecaplan

Ook de horeca zegt weer veilig open te kunnen op 15 januari, aldus branchevereniging KHN. Die komt met een eigen routekaart waarbij in drie stappen de huidige maatregelen worden afgebouwd. Restaurants en cafés kunnen volgens dat plan open met een verplichte zitplaats en controle van de QR-code bij binnenkomst. Vanaf 22.00 uur mag er niemand meer naar binnen. Op 1 februari verdwijnt dan de verplichte zitplaats en gaat de deur voor nieuwe gasten pas om middernacht dicht. Nog eens twee weken later gaan de gewone sluitingstijden weer gelden.

Ook clubs en discotheken kunnen alweer open, vindt KHN. Daar gelden dan dezelfde openingstijden en tijden voor het toelaten van nieuwe gasten als bij cafés en wordt het coronatoegangsbewijs ook gecontroleerd aan de ingang. Vanaf 15 januari zouden zij op volledige capaciteit open moeten kunnen.