Picnic en Deloitte vergaten in jaarrekening zes miljoen aan medewerkersbeloning

Boodschappendienst Picnic heeft over 2019 € 5,8 miljoen meer verlies geleden dan in de jaarrekening 2019 is aangegeven. Een aandelenprogramma voor medewerkers is door het bedrijf en controlerend accountant Deloitte over het hoofd gezien.

Picnic International staat aan het hoofd van een concern met in totaal 18 bedrijven waarvan Picnic Nederland het grootste is en heeft eind vorig jaar het jaarverslag over 2020 gedeponeerd. Daarin komt het verlies over 2019 uit op € 49,8 miljoen in plaats van € 44,0 miljoen. Pas vorig jaar is ontdekt dat ook de kosten van de zogeheten stock appreciation rights (SAR’s) meegenomen moeten worden in de jaarcijfers. Een SAR geeft medewerkers het recht om mee te delen in koersstijgingen van de aandelen van het bedrijf zonder dat daarvoor daadwerkelijk opties of aandelen gekocht hoeven te worden. Gaat de aandelenkoers omhoog, dan kunnen ze de winst laten uitkeren. Wel kunnen die rechten pas enkele jaren later worden uitgeoefend.

Omzet verdubbeld

In het jaarverslag noemt Picnic het een materiële onjuistheid. Directeur Michiel Muller stelt tegenover het FD dat het gaat om een beperkt aantal SARs die in 2015 en 2016 aan medewerkers zijn toegekend. Daarom zouden ze over het hoofd zijn gezien bij de jaarcijfers over 2019. In Picnic International zijn alle omzetcijfers van de boodschappenbezorger gebundeld. Die beliepen in totaal € 455,1 miljoen in 2020 en € 232,8 miljoen in 2019. In totaal werkten er 937 mensen, tegen nog 510 in 2019. 126 medewerkers werken over de grens. Controlerend accountant Deloitte kreeg een beloning van € 125.000 voor de jaarrekening 2020. Deloitte geeft desgevraagd aan niet in te kunnen gaan op het werk voor cliënten.

Picnic Nederland

Picnic Nederland, volgens het handelsregister de hoogste concernrelatie binnen de Picnic-familie, noteert over 2020 een nettoverlies van € 31,7 miljoen en € 27,6 miljoen als de SARs buiten beschouwing worden gelaten. Over 2019 komt het verlies na correctie uit op € 45,5 miljoen in plaats van € 40,1 miljoen. De omzet groeide tot € 376,7 (201,5) miljoen. In 2019 waren er 371 medewerkers die in totaal voor een kleine € 5,5 miljoen aan SARs konden uitoefenen. In het 2020 ging het om een bedrag van bijna € 4,1 miljoen. Toen was het werknemersbestand opgelopen tot 629 werknemers.

Bron: jaarrekening/FD