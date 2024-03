Deloitte neemt marketingbureau over

Deloitte heeft per 1 maart marketingbureau CloseContact overgenomen.

CloseContact is per direct onderdeel van Deloitte en voegt ‘een Deloitte Business’ toe aan de merknaam. Het bureau is gespecialiseerd in datagedreven communicatie en geautomatiseerde marketing, met name in het zogeheten Salesforce Marketing Cloud (SFMC). ‘De overname stelt Deloitte in staat om de ontwikkeling van zijn Salesforce Marketing Cloud-praktijk in een groeiende markt verder uit te bouwen. Daarnaast kan Deloitte door de overname nu ook end-to-end-marketingactiviteiten aan klanten aanbieden.’ Hans Meijer, eigenaar en CEO van CloseContact, is als partner toegetreden tot Deloitte Consulting en zal leidinggeven aan het marketing & commerce operate-team.