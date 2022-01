Berkhout & Van Rijn neemt RS ABC over

Met ingang van 1 januari 2022 heeft Berkhout & Van Rijn Accountants en Belastingadviseurs (BVR) R.S. Administratie en Boekhoud Centrum (RS ABC) in Elst overgenomen.

Met deze overname verstevigt BVR de marktpositie in de omgeving van Arnhem. ‘BVR zet al jaren in op proactieve advisering, het perfectioneren van haar kwaliteit van dienstverlening en verregaande digitalisering. Door deze uitbreiding ontstaat er meer ruimte voor specialismen binnen de organisatie’, zo licht het bedrijf de overname toe. BVR is in 2007 opgericht door Paul van Rijn en Robert Berkhout. Het kantoor heeft vestigingen in Arnhem en Lienden. In 2018 trad Arlet van Dingenen toe als aandeelhouder. BVR schrijft de groei van de afgelopen jaren toe aan een persoonlijke en transparante aanpak met korte lijnen en snel schakelen. ‘Wanneer klanten aangeven het gevoel te hebben enige klant bij ons te zijn, is onze missie geslaagd’, aldus Paul van Rijn. ‘BVR is in staat om minimaal dezelfde kwaliteit te leveren als de bekende middelgrote kantoren, maar dan wel met de persoonlijke aandacht van een klein kantoor.’

Focus op argosector en zorg

De doelgroep bestaat vooral uit mkb- en mkb+-klanten, met bijzondere aandacht voor de agrosector. Daarnaast wil BVR de komende jaren verder inzetten op de zorgmarkt, zoals zoals jeugd-, ouderen- en zorginstellingen. ‘We merkten dat daar de behoefte aan specifieke kennis toeneemt en zijn hierop ingesprongen door bepaalde expertise voor deze markt in huis te nemen.’ BVR is afgelopen jaar met 20 procent gegroeid, naar eigen zeggen mede door de inzet van online marketing. BVR blijft vanuit twee vestigingen werken en telt nu 18 gekwalificeerde medewerkers. Stephan Burg van ConAcct bemiddelde in de totstandkoming van de overname, die binnen vier weken rond was. RS ABC, dat verdergaat onder BVR-naam, is in 1996 opgericht door Rob Smit.

Van links naar rechts op de foto: Arlet van Dingenen, Robert Berkhout (BVR), Rob Smit (RS ABC) en Paul van Rijn (BVR).