Accountants kunnen post verwachten van Milieudefensie

Milieudefensie wil dat 29 grote Nederlandse bedrijven binnen drie maanden een ‘concreet en haalbaar’ klimaatplan presenteren. Zij krijgen daarover vandaag een brief. Ook accountants van beursgenoteerde bedrijven kunnen post van Milieudefensie tegemoet zien.

Systeemspelers

De 29 bedrijven krijgen daarover vandaag een brief van Milieudefensie. Op de lijst staan de namen van onder meer KLM, Unilever en Vion Food Group. Ook de directies van ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn krijgen een brief. Opvallend is dat slechts 11 van de 29 aangeschreven bedrijven behoren tot de grootste CO2-uitstoters in Nederland. De milieuorganisatie zegt zich te richten op zogenoemde ‘systeemspelers’: bedrijven die internationaal in hun sector zo groot zijn, dat als zij veranderen, de hele keten mee verandert.

Shell-zaak

De 29 bedrijven worden gevraagd in kaart te brengen wat hun CO2-uitstoot is, zowel van de eigen fabrieken en kantoren als van toeleveranciers en klanten, de zogenoemde scope 1, 2 en 3. Vervolgens moeten ze een CO2-doel presenteren dat in lijn ligt met internationale klimaatafspraken en de uitspraak van de rechter in de Shell-zaak: minimaal 45 procent reductie in 2030. Daarna moeten de bedrijven een concreet plan presenteren hoe ze dit gaan bereiken. Ze krijgen drie maanden de tijd om te reageren. De milieuorganisatie richt haar pijlen op ondernemingen die ook over de grens veel broeikasgas uitstoten.

Opmaat naar procedure

Milieudefensie gaat ervan uit dat bedrijven vanuit moreel besef de benodigde stappen zullen zetten. Een brief is volgens de milieuorganisatie een eerste stap. Eind dit jaar kijkt Milieudefensie welke stappen de bedrijven hebben genomen. Concerns die te weinig doen, kunnen mogelijk een dagvaarding verwachten. Ook accountants van beursgenoteerde ondernemingen, die wettelijk verplicht zijn het klimaatbeleid te beoordelen, ontvangen binnenkort een brief. Het niet hebben van een klimaatplan wordt een financieel risico voor bedrijven, stelt de milieuorganisatie. Hoogleraar internationaal klimaatrecht Jonathan Verschuuren van de Tilburg Universiteit zegt in de Volkskrant dat deze brief een eerste stap naar een juridische procedure kan zijn. Verschuuren noemt de stap van de milieuorganisatie een tactisch slimme zet. ‘Je biedt concerns de gelegenheid te laten zien wat ze waard zijn. Achterblijvers kun je vervolgens juridisch aanpakken.’