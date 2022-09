Milieudefensie schrijft strenge brief aan accountantskantoren

Accountantskantoren moeten ‘hun verantwoordelijkheid’ nemen in het tegengaan van klimaatverandering. Dat schrijft Milieudefensie in een brief aan onder meer KPMG, Deloitte, PwC en EY. De belangenvereniging vindt dat zij niet moeten wachten tot strengere Europese regelgeving van kracht is.

In de brief moeten accountantskantoren strenger controleren op klimaatrisico’s in de jaarrekeningen van 29 grote vervuilende bedrijven. Ook moet controle van klimaatrisico’s een kernpunt van de controles worden. De bedrijven die Milieudefensie ziet als vervuilend zijn onder meer ING, Ahold, Schiphol, BAM Groep en Unilever. Zij zouden te weinig doen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Hierdoor worden deze bedrijven ook met financiële risico’s geconfronteerd, zoals ondermijning van de solvabiliteit, is de redenering.

‘Beleid schiet tekort’

Volgens Donald Pols, directeur van Milieudefensie, zijn de accountants ‘verplicht om te handelen wanneer grote bedrijven onvoldoende actie ondernemen’ in het tegengaan van klimaatverandering. Daarvan is volgens Milieudefensie sprake. De belangengroep heeft de 29 bedrijven eerder dit jaar gevraagd om aangescherpte klimaatplannen in te leveren. Volgens Pols blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het NewClimate Institute dat het klimaatbeleid van al deze bedrijven tekortschiet, terwijl op hen ook het Shell-vonnis van toepassing is. Milieudefensie won een rechtszaak tegen de oliemaatschappij, die zijn CO2-emissies op last van de rechter met 45 procent moet verlagen.

CSRD

Aangescherpte Europese regelgeving (CSRD) maakt dat grote bedrijven vanaf 2023 uitgebreider moeten gaan rapporteren over hun duurzaamheid. Ook wordt er gewerkt aan wereldwijde boekhoudstandaarden. Milieudefensie vindt dat accountantskantoren hun verantwoordelijkheid moeten nemen door nu al conform die strengere regels te handelen.

Bron: FD.