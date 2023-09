CO2-uitstoot moet 7 keer sneller dalen om Parijse doelen te halen

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet de uitstoot van CO2 zeven keer sneller dalen dan nu het geval is. Dit blijkt uit cijfers van PwC UK. Vanaf nu moet de uitstoot elk jaar 17,2 procent dalen.

Vorig jaar berekende PwC nog dat de uitstoot jaarlijks met 15,2 procent naar beneden moet om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te vermijden. In het nieuwe rapport is dat gestegen tot 17,2 procent.

In 2016 heeft de Europese Unie mede namens Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. De EU-lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 55% minder moet uitstoten. In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er dan netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten.

Om in 2030 op een reductie van 55% uit de komen moet er elk jaar 4 procent minder CO2 worden uitgestoten. Dat wordt niet gehaald. Wereldwijd ligt die reductie nu op 2,5 procent. Om de achterstand in te halen moet het tempo van uitstootvermindering met een factor zeven omhoog. Dat is 17,2 procent per jaar. Om dat in perspectief te plaatsen: sinds 2000 heeft geen enkel G20-land ooit meer dan 11 procent kunnen verminderen in één jaar tijd. Groot-Brittannië is recordhouder met een uitstootreductie van 10,9 procent in 2014.

Geen wanhoop, maar aansporing tot actie

‘Dat de wereld zeven keer sneller koolstofarm moet worden, is geen uitroep van wanhoop, maar moet een aansporing tot actie zijn’, zegt Emma Cox van PwC. ‘Het tempo moet veel hoger en drastische veranderingen zijn wel degelijk mogelijk als het bedrijfsleven en de politiek op één lijn komen.’ Positief is alvast dat hernieuwbare energiebronnen vorig jaar sterk in de lift zaten, zegt PwC. Zonne- en windenergie groeiden met respectievelijk 24,4 en 13,1 procent, vooral in Azië, de VS en Europa. ‘De versnelling van de inzet van wind- en zonne-energie overal ter wereld laat zien dat er verandering mogelijk is’, zegt Cox. ‘De wereld is bezig de groei los te koppelen van de CO2-uitstoot, nu moet die trend uitgroeien tot een wereldwijde stroming.’

Download hier het rapport van PwC.