3000 bedrijven wachten nog op goedkeuring TVL vanuit Brussel

Ongeveer 10 procent van de ondernemingen die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd weten nog niet of ze recht hebben op de coronasteun. Het gaat om 3000 bedrijven die sinds december in principe recht op een uitkering hebben, maar afhankelijk zijn van goedkeuring van de overheidssteun vanuit Brussel. Dat blijkt uit navraag van Nu.nl.

TVL Q4

Het percentage omzetverlies voor TVL Q4 2021 is omlaag gegaan naar 20%. In vorige TVL-periodes was dit 30%. De aangepaste regeling is echter nog niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Daardoor weten veel ondernemers nu nog niet of ze steun krijgen en zo ja, wanneer.

Afwachten

Ook bij eerdere steunrondes was goedkeuring vanuit Brussel noodzakelijk. Een woordvoerder van uitvoeringsorganisatie RVO zegt dat het “snel kan gaan” als de regeling is goedgekeurd, maar kan geen verdere details geven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat ervan uit dat de regeling ook dit keer wordt goedgekeurd, maar kan naar eigen zeggen niets doen voor die formele goedkeuring er is.

Bron: Nu.nl