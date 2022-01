Novak en Extendum bundelen krachten

Novak en Extendum gaan samenwerken. Vaktechnische opleidingen, Horizontaal Toezicht, ondernemingsfinanciering, fusie- en overnamebegeleiding maar ook ict-ondersteuning en hrm-vraagstukken zijn terreinen waarop beide organisaties krachten willen bundelen. Elkaar versterken ten behoeve van Mkb-accountantskantoren is de gemeenschappelijke noemer. Beide organisaties hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. De 1000 bij Novak en Extendum aangesloten kantoren kunnen zo gebruik maken van de netwerken en expertise van beide organisaties.

Guus Ham, directeur Novak: ‘Samenwerken met Extendum betekent dat we de dienstverlening aan onze leden kunnen versterken. We kunnen onze leden nu een totaalpakket aan PE-opleidingen bieden. En bijvoorbeeld bij Horizontaal Toezicht treden we dan gemeenschappelijk als één partij in overleg met de Belastingdienst en kunnen we de voorlichting aan kantoren samen oppakken.’

Ralph Vaessen, directielid bij Extendum ziet uit naar de nieuwe samenwerking. ‘Beide organisaties kunnen zo hun dienstverlening aan MKB-kantoren uitbouwen. Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met bedrijfsovernames en ondernemingsfinanciering. Dat zetten we graag in ten behoeve van deze nieuwe samenwerking. Wanneer kantoren niet alle expertise in huis hebben biedt onze gecombineerde kracht antwoorden en oplossingen.’

Gezamenlijke agenda

Om op de uitdagingen van Mkb-kantoren te kunnen acteren hebben Novak en Extendum een gezamenlijke agenda opgesteld voor een aantal speerpunten:

– Permanente educatie. Het gezamenlijk bieden van een pakket dat aansluit op de opleidingsbehoeften van Mkb-kantoren.

– Horizontaal toezicht. Zowel Novak als Extendum hebben een HT-convenant met de Belastingdienst. In het kader van HT kunnen de krachten gebundeld worden, bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting en afstemming met de Belastingdienst.

– Continuïteit van ondernemingen is juist in coronatijden van groot belang. Van het opstellen van goed onderbouwde financieringsplannen tot en met advisering rond bijzonder beheer maar ook fusie- en overnamebegeleiding.

– Goede medewerkers zijn schaars. Dit vraagt om het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening die inspeelt op het personeelstekort in accountancy. Denk aan het opleiden van zij-instromers en het bieden van tijdelijke ondersteuning.

– Samenwerking biedt de mogelijkheid om kantoren te helpen de juiste keuzes t.a.v. van software en ICT te maken. Keuzes die passen bij aard en omvang van een kantoor.

Meer samenwerking

Novak en Extendum stellen dat het voor de kwaliteit van hun dienstverlening goed is om meer samen te werken. Nu nog wordt het wiel te vaak meerdere malen uitgevonden. Beiden ondersteunen MKB-accountantskantoren op het gebied van vaktechniek en kantoororganisatie, dit varieert van vaktechnische vragen tot en met juridische ondersteuning bij tuchtrechtzaken. Novak en Extendum gaan gebruik maken van elkaars capaciteit en/of expertise, zodat dit ten goede komt aan het MKB-accountantskantoor. Dit op basis van preferred suppliership.

Extendum BV is gevestigd in Eemnes, is opgericht in 1993 en is in 2016 door werknemers overgenomen. Er werken 17 medewerkers. Extendum bedient ca. 250 accountantskantoren.

De Stichting Novak is gevestigd in Den Haag en is in 2010 voortgekomen uit de voormalige beroepsorganisatie NOvAA (tegenwoordig NBA). Er werken 7 medewerkers. Men bedient ca. 750 accountantskantoren.