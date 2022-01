Visma versterkt portfolio voor zzp’ers en freelancers met overname Rompslomp.nl

Visma neemt Rompslomp.nl over, bedenker en maker van online boekhoudsoftware voor freelancers en zzp’ers.

Rompslomp.nl is in 2015 opgericht door twee jonge ondernemers die vanwege hun eigen ondernemerschap behoefte hadden aan een eenvoudig boekhoudpakket. Vanuit die gedachte ontwikkelden zij Rompslomp.nl, een pakket dat bij uitstek geschikt is voor freelancers/zzp’ers. De software wordt in eigen huis (door)ontwikkeld.

Richard Scheper, Managing Director van Visma Software BV, is verheugd over de toevoeging van Rompslomp.nl aan Visma’s portfolio: ‘Een toegankelijke online boekhoudoplossing voor freelancers en zzp’ers is een mooie aanvulling op ons aanbod van financiële software. Hierdoor kunnen we echt elke organisatie, van 1-pitter tot grootzakelijk, een perfect passende oplossing bieden. Er zit een heel goed team bij Rompslomp.nl, met eigen developers, ik verheug me dan ook op de samenwerking.’

Jaap van der Meer en Niels Koning, oprichters van Rompslomp.nl: ‘Wij hadden de missie om boekhouden zo aangenaam mogelijk te maken voor kleine ondernemers. Inmiddels wordt ons pakket door tienduizenden ondernemers gebruikt, we zijn dan ook supertrots op de software en het team zoals het nu staat. Door de krachten te bundelen met Visma Software kan Rompslomp.nl nog harder doorontwikkelen en de missie om boekhouden aangenaam te maken voortzetten.

John Reynders, Area Director Visma Benelux: ‘Een organisatie als Rompslomp.nl, met de gelijknamige software, past heel goed in de Visma-familie. Het vooruitstrevende en de ondernemersmentaliteit zit sterk in hun dna. Naast het succes dat deze enthousiaste club met hun cloudsoftware bereikt heeft op de markt van zzp’ers, zijn dat essentiële aspecten waar we naar kijken bij nieuwe leden van de Visma-familie.’

Rompslomp.nl wordt onderdeel van Visma Software om zo optimaal mogelijk krachten te bundelen op het gebied van vaktechniek en softwareontwikkeling. De organisatie blijft onder de eigen naam en met het huidige team opereren als zelfstandig onderdeel van Visma Software.