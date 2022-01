RSM dringt top 10 binnen van M&A-kantoren

De Lea­ges Ta­bles 2021, ge­pu­bli­ceerd door M&A.nl, is een ranking van de grootste kantoren in fusies en overnames. Accountantskantoor RSM is een opvallende stijger onder de due di­li­gen­ce kantoren.

Due Dilligence De Leages Tables maakt onderscheid tussen kantoren die adviseren bij fusies en overnames, en kantoren die daarbij due dillengence diensten bieden. RSM vinden we terug in de ranking van due dillengence kantoren. Het Rotterdamse kantoor behaalde een 10e plaats als gekeken wordt naar de waarde van de deals (534 miljoen euro) en een 7e plaats als het gaat om het aantal deals (45). De gemiddelde waarde van de overname was € 11,8 mln. Op de eigen website zegt Mar­cel Vlaar (Di­rec­tor Due Di­li­gen­ce bij RSM): ‘RSM heeft veel nieu­we klan­ten mo­gen ver­wel­ko­men in 2021. De ve­le nieu­we op­drach­ten die hier­uit volg­den heb­ben we met een groeiend team uit­ge­voerd. On­ze aan­pak ken­merkt zich door een gro­te be­trok­ken­heid bij on­ze klan­ten; we luis­te­ren niet al­leen, we be­grij­pen ze ook echt. Niet al­leen in Ne­der­land, maar ook we­reld­wijd heeft de M&A prak­tijk van RSM in gro­te ma­te bij­ge­dra­gen aan de aan­zien­lij­ke groei.’

Duurzaamheid

De due dillengence tak van KPMG tekende in 2021 voor het grootste aantal deals, 120, samen goed voor een waarde van € 18,4 mrd. EY deed 40 deals minder (namelijk 80) maar daarbij ging het wel om fusies en overnames met een aanzienlijk grotere waarde, namelijk € 23,3 mrd. De gemiddelde waarde van de deal was bij KPMG 153,6 miljoen euro, bij EY kwam die uit op 291 miljoen euro. Ewald van Hamersveld (KPMG) zegt: ‘In 2021 zijn een recordaantal bedrijfsovernames gedaan. We zien een groeiende trend naar investeringen met impact. In de onderzoeksfase wordt er kritischer gekeken naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de effecten op de waarde van de onderneming op de lange termijn.’

Firma Aantal Waarde (mln) Dealgrootte (mln) 1. KPMG 120 18436 153,6 2. PwC 100 14776 147,8 3. Deloitte 99 16949 171,2 4. EY 80 23277 291,0 5. Sincerus 72 817 11,3 6. BDO 61 1320 21,6 7. RSM 45 534 11,9 8. Accuracy 36 510 14,2 9. TIC Advisory 34 305 9,0 10. Alvarez & Marsal 31 3172 102,3 11. Grant Thornton 20 798 39,9 12. Crossminds 4 534 133,5

