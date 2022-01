Chronisch ziek en werk: alle subsidies en regelingen op een rij

Accountant, heeft u klanten met een chronisch zieke medewerker in dienst? Of klanten die erover denken iemand met een chronische ziekte aan te nemen? Met deze subsidies en regelingen kan uw klant een chronisch zieke medewerker in dienst nemen of houden.

Bijna de helft van de bevolking heeft een chronische ziekte. Dit aandeel neemt toe met de leeftijd. Door de vergrijzing is iedereen die kan werken straks hard nodig op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat werkgevers weten wat hun bedrijf voor een chronisch zieke medewerker kan betekenen. En dat is meer dan veel mensen denken. In dit artikel legt verzuimspecialist Sazas dit uit.

Vertrouwelijke sfeer

Begeleiding van een chronisch zieke medewerker is belangrijk voor het bedrijf en de medewerker. Door preventie kan een werkgever verzuim voorkomen. Daarom is het verstandig om regelmatig contact te hebben met de chronisch zieke medewerker om inzicht te krijgen en te houden over hoe het gaat op het werk. Als een werkgever vraagt of de medewerker ergens hulp bij nodig heeft, ontstaat er een vertrouwelijke sfeer. Hierdoor krijgt de medewerker het gevoel dat hij of zij over de ziekte of beperking kan en mag praten. Een vertrouwensband zorgt ervoor dat zowel de werkgever als de medewerker makkelijker praten over wat goed en minder goed gaat op het werk. Samen kunnen zij kijken naar oplossingen.

Risicogroepen

Bijna iedereen heeft of krijgt te maken met een chronische ziekte. Is het niet als mantelzorger, dan als patiënt. Langdurig zieke medewerkers hebben misschien al een chronische ziekte. Veelvoorkomende chronische ziektes zijn: diabetes type 2, longaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker. Roken, overgewicht, maar ook overmatig alcoholgebruik zijn een extra risico voor het ontwikkelen van een chronische ziekte. Het is daarom belangrijk om medewerkers met een verhoogd risico op een chronische ziekte extra in de gaten te houden en te begeleiden. Op die manier kan een werkgever verzuim verkorten of voorkomen. Voor werkgevers die een chronisch zieke medewerker in dienst hebben of in dienst willen nemen is het belangrijk om zich extra te richten op preventie.

Looncompensatie chronisch zieken

Veel werkgevers denken dat werkende mensen met een chronische ziekte vaker ziek zijn, maar dat is niet zo. Als ze ziek worden, duurt het over het algemeen wel langer voor ze weer aan het werk gaan.

Is een medewerker twee jaar ziek en na die tijd nog voor 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt de medewerker een WGA-uitkering van UWV en heeft hij of zij vijf jaar recht op een no-riskpolis. Deze no-riskpolis geldt ook voor het aannemen van iemand die een WIA-keuring heeft gehad en bij een bedrijf binnen vijf jaar als nieuwe medewerker in dienst komt.

Regelingen op een rij

Er zijn verschillende subsidies en regelingen om chronisch zieke medewerkers of mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. Mogelijk is één van onderstaande regelingen van toepassing op de (toekomstige) medewerker van de werkgever:

No-riskpolis : looncompensatie bij ziekte van een medewerker.

: looncompensatie bij ziekte van een medewerker. Loondispensatie Wajong: toestemming van UWV om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen als een werkgever een medewerker met een Wajong-uitkering in dienst neemt.

Loonkostenvoordeel (LKV): tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.

Subsidie jobcoaching: subsidie voor een interne jobcoach voor medewerkers met een langdurige ziekte of handicap.

Subsidie werkplekaanpassing: subsidie voor aanpassen van de werkplek of voor hulpmiddelen voor medewerkers met een ziekte of handicap.

Meer informatie over deze financiële regelingen is te vinden bij UWV. Hier kan een werkgever ook de regelhulp financieel cv bekijken om te zien of een medewerker recht heeft op een regeling of subsidie.

Advies

Wat kan een werkgever doen die een chronisch zieke medewerker in dienst heeft of erover nadenkt iemand met een chronische ziekte aan te nemen?

Kennis en bewustwording over chronische ziektes vergroten: dit voorkomt onbegrip op de werkvloer.

Dialoog en communicatie op de werkvloer verbeteren: door voortdurend te communiceren met de chronisch zieke medewerker heeft de werkgever bij (dreigende) uitval snel een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker. Zo kunnen werkzaamheden en omstandigheden snel worden aangepast.

Preventie op de werkvloer verankeren: door de vragenlijst over het werkvermogen (WAI of Work Ability Index) te gebruiken, krijgt een werkgever inzicht in het werkvermogen van de medewerker voor nu en in de toekomst in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Investeren in een chronisch zieke medewerker loont. Zij zijn zeer gemotiveerd, omdat hun werk hun financieel onafhankelijk maakt. Ook vinden ze via hun werk sociale contacten en voelen ze zich door hun werk nuttig.

Bron: Sazas