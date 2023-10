Loonsanctie UWV bij ziekte: wat is het en hoe kan uw klant dit voorkomen?

Wanneer een medewerker ziek wordt, zijn er regels voor re-integratie waaraan uw klant samen met deze medewerker moet voldoen. Als deze regels niet (goed genoeg) worden opgevolgd, kan UWV een loonsanctie opleggen.

In dit artikel geeft verzuimspecialist Sazas een aantal tips om een loonsanctie bij uw klant of medewerker te voorkomen.

Wat is een loonsanctie?

Een loonsanctie is een boete van UWV. Een loonsanctie wordt opgelegd als UWV vindt dat uw klant of zijn of haar medewerker te weinig moeite doet voor een snelle re-integratie bij ziekte. Tijdens de ziekteperiode is uw klant namelijk verplicht om een deel van het loon van de medewerker door te betalen (doorbetalingsplicht). Bij een loonsanctie verlengt UWV deze plicht met maximaal 52 weken. Ook kan uw klant als werkgever een medewerker een loonsanctie opleggen, om dezelfde reden.

Loonsanctie werkgever

Wanneer uw klant van UWV een loonsanctie krijgt, moet hij of zij langer het loon van de zieke medewerker doorbetalen. Tijdens de genoemde periode van maximaal 52 weken blijft uw klant verantwoordelijk voor de kosten van re-integratie. Het is dan niet mogelijk om de zieke medewerker te ontslaan.

Loonsanctie medewerker

Soms moet uw klant de medewerker een loonsanctie opleggen. Dit hoort hij of zij te doen wanneer de medewerker niet voldoende meewerkt aan de re-integratie. Dit kan om verschillende redenen, zoals wanneer de zieke medewerker:

niet voor overleg met uw klant bereikbaar is of niet beschikbaar is voor de verzuimcontroles van de arbodienst;

de adviezen van de bedrijfsarts niet opvolgt;

weigert passende werkzaamheden te doen;

zijn of haar herstel vertraagt;

niet meewerkt aan het opstellen en bespreken van een plan van aanpak.

Legt uw klant in deze situaties geen loonsanctie op, dan is de kans groot dat uw klant zelf van UWV een loonsanctie krijgt. Uw klant moet dan maximaal een jaar extra lang het loon van de zieke medewerker doorbetalen.

Tips om een loonsanctie te voorkomen

Toch is het mogelijk om een eventuele loonsanctie te voorkomen. Sazas geeft u enkele tips, die u samen met uw klant kunt bespreken:

Een goed verzuimbeleid. Hulp bij verzuimbegeleiding. Houd zelf de regie. Op tijd re-integratie via tweede spoor inzetten. Bezwaar maken tegen loonsanctie. Een verzuimverzekering met Poortwachtergarantie.

Meer over dit onderwerp en hoe u samen met uw klant invulling kunt geven aan deze tips, leest u op de website van verzuimspecialist Sazas.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas