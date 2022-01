Dit vinden ondernemers van de versoepelingen

Met ingang van woensdag zijn veel coronamaatregelen komen te vervallen. Horeca en cultuur mogen weer begrensd open. Wat vinden de ondernemersorganisaties ervan?

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn vanzelfsprekend verheugd met de verdere versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd. ‘Een mooie opmaat naar de volledige opening van de samenleving.’ Ze zijn vooral blij met de sluitingstijd van 22 uur, die ver na het OMT-advies van 17 uur ligt. ‘Goed nieuws is ook dat musea, pretparken, wellness centra en andere doorstroomlocaties hun deuren weer kunnen openen en – weliswaar met een maximum aantal bezoekers, verplichte zitplaatsen en een beperkte capaciteit – ook evenementen weer mogen worden georganiseerd.’

Om onder meer festivals en opening van de nachthoreca mogelijk te maken, roepen de verenigingen op om de basismaatregelen te respecteren.

Quarantaine

Verder zijn de koepels blij met de verruimde quarantaineregels. ‘Zo zijn werkende ouders er nu al mee geholpen dat kinderen tot en met 12 jaar niet meer in quarantaine hoeven als ze geen klachten hebben en zich testen. Hierdoor hoeven niet langer hele schoolklassen naar huis. Daarnaast is het ook mogelijk voor mensen die niet op hun werk kunnen worden gemist en die geen klachten hebben, om gewoon aan het werk te gaan.’ VNO en MKB-Nederland willen wel dat er een langetermijnplan komt waarin openblijven van bedrijven uitgangspunt is en dat er duidelijkheid komt over de aanpak van schulden bij bedrijven.

Horeca: voortaan ad-hoc versoepelen

Horecaclub KHN constateert dat de versoepelingen in lijn zijn met de eigen routekaart en dat de intensieve Haagse lobby vruchten heeft afgeworpen. ‘Uiteraard blijft het nodig om ook andere sectoren binnen de horeca perspectief te bieden, aangezien voor deze groep ondernemers de nog bestaande restricties nog steeds beperkingen of een volledige sluiting betekenen.’ Daarbij wijst KHN ook op hotels die van het internationaal toerisme afhankelijk zijn en cateraars die van de evenementensector afhankelijk zijn. ‘Zo snel mogelijk inzicht in de vervolgstappen van de versoepelingen is nu essentieel voor deze groepen horecaondernemingen.’ Wat de horecavereniging betreft moet er voortaan vooral snel gereageerd worden: ‘Niet vasthouden aan statische weegmomenten per drie weken, maar versoepelen ad-hoc, wanneer mogelijk.’

Kappers lijden klein miljard verlies

Kappersorganisatie Anko stelt ook tevreden vast dat de kappers nu tot 10 uur ‘s avonds hun vak mogen uitoefenen. Een inhaalslag is nodig, want volgens Anko hebben de 22 weken sluiting sinds de corona-uitbraak geleid tot een geraamd omzetverlies van € 898 miljoen. ‘Slechts 20% hiervan is gecompenseerd door de overheid.’