Dekkingsgraad pensioenfondsen hoger dan in jaren

Stevige beleggingswinsten in combinatie met een stijgende rente zorgen bij pensioenfondsen voor hoge dekkingsgraden. Bij ABP is die gestegen van 93,5% naar boven 110%, de hoogste stand in tien jaar. Maar indexatie komt er nog niet.

Goed jaar

Pensioenfondsen hebben onder meer goed geboerd met aandelen en private equity. Niet alleen ABP (jaarrendement €55 mrd, 11%) zit met zijn dekkingsfonds weer in veilig water, ook het pensioen voor zorg en welzijn (PFZW) zag zijn dekkingsgraad stijgen van 92,6% naar 106,6%. Dat is volgens het fonds ‘de hoogste jaarafsluiting sinds 2014’. Ook bij de iets kleinere metaalfondsen PMT en PME gaat het de goede kant op, al verschillen de beleggingsopbrengsten sterk. Het rendement van PMT was afgelopen jaar bijvoorbeeld slechts 3 procent.

Indexatie

Daarmee komt ook indexatie weer in zicht. De afgelopen tien jaar was alleen het pensioenfonds voor de bouw (huidige dekkingsgraad 125%) in staat af en toe de pensioenuitkeringen aan te passen aan stijgende prijzen. Probleem voor de fondsen is dat de huidige regels indexatie alleen toestaan bij dekkingsgraden van meer dan 110%. Daarbij gaat het om het gemiddelde percentage van de afgelopen twaalf maanden. Die zogeheten beleidsdekkingsgraad is bij de grote fondsen een stuk lager dan de huidige, ‘actuele dekkingsgraad’. Bij ABP bedraagt de beleidsdekkingsgraad nu bijvoorbeeld 102,8 procent, bij PFZW is dat 99,7 procent.

Versoepeling

Indexatie is dus alleen mogelijk als de dekkingsgraden ook in 2022 blijven stijgen. Op verzoek van de Tweede Kamer komt er vanaf juli waarschijnlijk een soepeler regime. Vanaf dat moment mogen fondsen al verhogen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105 procent. De fondsen hopen daar tegen die tijd aan te kunnen voldoen. Het versoepelen van de regels ligt op het bordje van minister Carola Schouten. Maar ook als zij daartoe besluit, is indexatie nog niet vanzelfsprekend. De komende jaren verdwijnt een opslag uit de rente waar pensioenfondsen mee mogen rekenen (de ufr), wat een negatief effect zal hebben op de dekkingsgraad. Ook de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, ergens voor 2027, brengt voor de fondsen onzekerheden met zich mee.