EU: klimaatparagraaf in jaarverslag moet veel concreter

Vanaf volgend jaar stelt de EU de klimaatparagraaf verplicht voor bedrijven vanaf 250 medewerkers, 40 miljoen euro omzet of 20 miljoen euro op de balans. De rapportage moet veel minder vrijblijvend. Dit biedt kansen voor accountants.

Grote Europese bedrijven moeten vanaf 2023 nauwkeurig gaan rapporteren over hun CO2-voetafdruk. Een accountant moet het klimaatverslag beoordelen. Die keurt zo’n klimaatparagraaf alleen maar goed als een bedrijf gedegen inzichtelijk maakt of en hoe het in lijn handelt met het Parijse Klimaatakkoord. “Grote bedrijven komen voor een enorme klus te staan”, zegt partner duurzaamheid Jan Niewold van accountancykantoor EY in Trouw. De publicatie van een milieuverslag doen koplopers zoals meubelgigant Ikea en een aantal andere concerns al, maar vaak in vrij algemene termen. “De klimaatimpact zal veel preciezer in beeld moeten komen, door de hele keten heen.” Dit levert een nieuw werkveld op, ook voor klimaatadviseurs. Dit schept kansen voor ‘duurzame banen’ binnen de boekhoudkunde. Tegelijk dreigt een gebrek aan experts binnen de ‘groene’ boekhoudkunde.

Bedrijven vanaf 250 medewerkers, 40 miljoen euro omzet of 20 miljoen euro op de balans, worden verplicht tot de publicatie van klimaatcijfers. Waar in Europa nu 11.600 grote bedrijven verplicht zijn om gegevens over hun milieu-impact aan te leveren, moeten vanaf volgend jaar 49.000 ondernemingen klimaatcijfers melden. In Nederland vallen nu 115 bedrijven onder de eisen, dat worden er per 2023 zeker tien keer zoveel. Die zitten in allerlei sectoren, van industrie tot IT en van mode tot transport. Uit de eerste handleidingen, sinds deze week bekend, blijkt dat bedrijven met het opsommen van algemene groene doelen of resultaten niet zullen wegkomen. Directies die in gebreke blijven riskeren binnen het EU-plan vooralsnog geen geldboete, maar zij krijgen hun jaarverslag niet goedgekeurd – met risico’s voor het bedrijfsimago en toegang tot financiering als gevolg.