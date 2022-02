‘Bedrijven onvoldoende klaar voor minimumtarief vennootschapsbelasting’

Een aanzienlijk aantal Nederlandse bedrijven bereidt zich nog niet voor op de invoering van een wereldwijd minimumtarief voor de vennootschapsbelasting van vijftien procent in 2023. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde 25e CEO Survey van PwC.

De 25e CEO survey – een jaarlijks onderzoek naar de verwachtingen en visies van CEO’s over de economie, hun eigen bedrijf, de risico’s die zij zien en andere specifieke onderwerpen, waaronder belastingen – laat zien dat CEO’s in toenemende mate betrokken zijn bij de belastingstrategie van hun bedrijf. En dat levert enkele waardevolle inzichten op. Een van de opvallendste Nederlandse uitkomsten is dat 43 procent aangeeft (nog) geen maatregelen te hebben getroffen om zich voor te bereiden op de invoering van een wereldwijd minimumtarief van vijftien procent voor de vennootschapsbelasting.

Meer dan 750 miljoen

Volgens experts Edwin Visser en Maarten de Wilde moeten bedrijven zich juist wel voorbereiden omdat dit minimumtarief grote implicaties kan hebben voor bedrijven die internationaal opereren. ‘CEO’s uit andere landen, zoals Spanje en de Verenigde Staten, lijken er meer klaar voor te zijn’, weet De Wilde. ‘Het minimumtarief gaat naar verwachting vanaf 2023 gelden voor bedrijven die internationaal opereren met een (geconsolideerde) omzet van minimaal 750 miljoen euro en is het gevolg van afspraken binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).’

OESO-akkoord met twee pijlers

In oktober 2021 sloten 136 landen binnen de OESO een akkoord met als doel belastingconcurrentie en -ontwijking door internationaal opererende bedrijven tegen te gaan. Dit akkoord bestaat uit twee pijlers. Pijler 1 betreft een herverdeling van de heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Daardoor gaan zeer grote bedrijven met een omzet van meer dan twintig miljard euro winstbelasting betalen in landen waar zij producten en diensten verkopen zonder dat zij daar een fysieke vestiging hebben. Pijler 2 heeft betrekking op de invoering van het minimumtarief van vijftien procent.

Model rules

De OESO heeft op 20 december 2021 zogenoemde ‘model rules’ voor Pijler 2 gepubliceerd. ‘Dit zijn regels die landen kunnen gebruiken om de beoogde nieuwe mondiale minimumbelasting van vijftien procent in hun nationale wetgeving om te zetten’, verduidelijkt Visser. ‘Op 22 december 2021 heeft de Europese Commissie de ontwerprichtlijn van Pijler 2 gepubliceerd om de minimumbelasting in de Europese Unie (EU) in te voeren. Terwijl het nog wachten is op voorstellen om werk te maken van de concretisering van Pijler 1 wordt Pijler 2 van kracht op 1 januari 2023.’

