Haagse deken krijgt steun van voorgangers in zaak-Pels Rijcken

Vier oud-dekens van de Haagse orde van advocaten zijn in de bres gesprongen voor hun opvolger Arjen van Rijn, die afgelopen week zware kritiek kreeg van het college van toezicht op de advocatuur voor zijn rol in het onderzoek naar de fraudezaak bij Pels Rijcken.

Dat onderzoek is niet goed uitgevoerd en Van Rijn, zelf voormalig partner bij Pels Rijcken, heeft de evaluatie van dat onderzoek door het college belemmerd, zo staat in het evaluatierapport. Maar dat oordeel gaat te ver, vinden voormalige dekens David de Knijff, Bas Martens, Ernst van Win en Lineke Bruins. De deken kwam tot de conclusie dat de € 11,5 miljoen die topman Frank Oranje als notaris bij Pels Rijcken verduisterde, het gevolg was van een eenmansactie en dat het kantoor weinig te verwijten valt. Het college van toezicht maakte vorige week echter gehakt van dat onderzoek.

Tendentieus

Het rapport van het college is onjuist en onbegrijpelijk, stellen de vier. Bovendien is het niet zorgvuldig om het ‘integraal en vergezeld met een tendentieus persbericht op het internet te gooien zonder de conclusies vooraf met de Haagse deken te hebben doorgesproken’, luidt de kritiek. ‘Het college slaat de plank verschillende keren zo mis, dat de vraag gerechtvaardigd is of het CvT hier een andere agenda voor ogen heeft, namelijk de wens van de Nova het lokale toezicht naar zich toe te trekken.’ Feitelijk is het college al op de stoel van de toezichthouder gaan zitten, vinden ze. Zo meldde het al op de dag van de presentatie van Van Rijns rapport dat het met drie deskundigen geëvalueerd zou worden. ‘De overhaaste reactie van het CvT ademt gestold wantrouwen.’ De vier hebben verder kritiek op de constatering dat de Haagse deken geen aandacht heeft besteed aan de naleving van de Wwft. Een deken zou zich daar helemaal niet mee bezig moeten houden bij notariële fraude.

Vertrouwen verspeeld

Belemmering van het onderzoek door de deken is ook niet aan de orde, zo reageren de voormalige dekens. ‘Onderzochte advocaten en hun kantoor moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie van en over betrokken cliënten niet op straat komt te liggen. Dat vertrouwen heeft dit CvT wel verspeeld.’

