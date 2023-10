BFT wil via Hoge Raad dossiers in fraudezaak Pels Rijcken uit handen OM houden

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wil in het strafrechtelijk onderzoek naar de grootscheepse fraude bij notaris- en advocatenkantoor Pels Rijcken geen eigen onderzoeksdossiers overhandigen en is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan, met een beroep op het verschoningsrecht.

Het OM onderzoekt onder de codenaam Schaap de miljoenenfraude door voormalig bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje bij Pels Rijcken. Drie jaar terug beroofde Oranje zichzelf van het leven, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem stopte. Drie andere verdachten zijn nog wel onderwerp van onderzoek: Oranjes weduwe en twee van zijn persoonlijke vennootschappen. Het BFT is ook een onderzoek begonnen en het OM wil die documenten graag inzien.

Lees hier alles over de affaire-Pels Rijcken

Belang OM weegt zwaarder

Maar het OM moet zelf maar onderzoek gaan doen, vindt het BFT. De rechtbank in Amsterdam oordeelde in augustus echter dat het BFT de onderzoeksrapporten wel moet overhandigen aan het OM omdat er onder meer sprake is van uitzonderlijke omstandigheden waar het verschoningsrecht voor moet wijken: het belang van het OM weegt zwaarder. Bovendien heeft het BFT als toezichthouder op de notarisberoepsgroep geen zelfstandig verschoningsrecht. Een afgeleid verschoningsrecht geldt alleen voor informatie die herleidbaar is tot individuele cliënten van een kantoor. Bovendien brengt de geheimhoudingsplicht niet automatisch een verschoningsrecht met zich mee, zo stelt de rechter vast, met verwijzing naar accountants. Die hebben wel geheimhoudingsplicht, maar geen verschoningsrecht.

Het BFT weigert echter de dossier te geven. Tegenover het FD stelt BFT-directeur Yolanda de Groot nu in cassatie te gaan ‘Het BFT mag toezichtsinformatie niet zo maar delen, ook niet met het OM. Of het verschoningsrecht van het BFT moet wijken voor de waarheidsvinding ligt nu ter eindbeslissing voor aan de Hoge Raad.’

Bron: rechtspraak.nl, FD