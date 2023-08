Zo worden de financiële cijfers van advocatenkantoren beoordeeld

Bij een op de zes advocatenkantoren leiden de financiële kengetallen bij de dekens, belast met het toezicht op de beroepsgroep, tot vraagtekens. Maar welke vraagtekens zijn dat en wanneer voorziet het dekenberaad de cijfers van een rode vlag? Nicole Jäger, secretaris van het dekenberaad, legt uit hoe dat tot stand komt.

Sinds 2020 moeten advocatenkantoren hun financiële kengetallen aanleveren bij de dekens. Die hebben de cijfers over dat jaar inmiddels bekeken en hebben bij 871 kantoren een rode of oranje vlag uitgedeeld. ‘De analyse van de kengetallen richt zich op de financiële positie van het kantoor. Concreet wordt aandacht besteed aan onder andere de ontwikkeling in en de hoogte van het eigen vermogen, de liquiditeitspositie, de ontwikkeling van de omzet en het door het kantoor behaalde resultaat. De analyse geeft inzicht in mogelijke (financiële) risico’s’, aldus Jäger.

Automatische analyse

De eerste analyse vindt geautomatiseerd plaats door het toevoegen van rekenregels aan de ingediende financiële gegevens, wat leidt tot een bepaalde score. Die wordt geautomatiseerd vertaald in een groene, oranje of rode vlag. Hoe minder punten, hoe beter. Een score van 29 punten of minder leidt tot een groene vlag, van 30 tot en met 39 punten levert een oranje vlag op en daarboven wordt de rode vlag gehesen. Een negatief eigen vermogen en een negatieve liquiditeitspositie zijn elk al goed voor 30 punten. Daarnaast leveren bijvoorbeeld rekening-courantvorderingen op participanten 10 punten op als die meer dan de helft van het eigen vermogen bedragen.

Handmatige analyse

De unit FTA voert vervolgens een handmatige analyse uit van de ontvangen en geautomatiseerd geanalyseerde gegevens. Dit kan leiden tot een onderbouwde aanpassing van de vlagkleur. ‘Bij deze analyses worden de eerdergenoemde onderdelen, die tot de vlagkleur hebben geleid, maar ook de overige onderdelen, nader beschouwd.’ De unit FTA informeert de deken over de uitkomsten van de analyse in de vorm van een overzichtsrapportage. Indien nodig formuleert de unit aanbevelingen voor de deken op individueel kantoorniveau.

Vervolgacties

Vervolgacties kunnen zijn het opvragen van nadere gegevens, het vragen om een specifieke toelichting (schriftelijk of telefonisch) of een kantoorbezoek. Daarmee moet nader inzicht worden verkregen in bepaalde onderdelen van de cijfers. ‘Voorbeelden hiervan zijn het navragen naar de oorzaak van een sterke omzetdaling of het opvragen van een ouderdomsanalyse van het debiteurensaldo. Daarbij wordt ook gevraagd naar de actuele stand van zaken en de vooruitzichten voor het komende jaar, door het opvragen en analyseren van tussentijdse cijfers en prognoses’, aldus Jäger.

Dit jaar ook aandacht voor Wwft

Het kan ertoe leiden dat een kantoor voor een nader te bepalen periode wordt gemonitord, waarbij tussentijdse cijfers kunnen worden afgezet tegen een eerder afgegeven prognose. ‘Vanaf dit jaar kan de vervolgactie kantoorbezoek ook bestaan uit een nader financieel onderzoek, waarbij onderzocht wordt of de vastgestelde financiële kwetsbaarheid mogelijk leidt tot non-compliance inzake de Wwft, derdengelden en contante betalingen.’