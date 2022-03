KPMG beëindigt bepaalde klantrelaties vanwege sancties Rusland

KPMG zal de banden met een aantal van zijn klanten verbreken vanwege de sancties die tegen Rusland en een groot aantal Russen zijn ingesteld na de invasie in Oekraïne. Het kantoor zegt dat aanpassingen in het klantenbestand nodig zijn om aan de sancties te voldoen. Dit betekent concreet dat het bedrijf de relatie met een aantal klanten zal moeten beëindigen.

“De situatie ontwikkelt zich snel en wordt dagelijks nauwlettend in de gaten gehouden”, aldus Jonathan Holt, topman van KPMG UK op LinkedIn. “Het was verschrikkelijk om te zien hoe de tragische gebeurtenissen in Oekraïne zich ontvouwden en mijn gedachten gaan uit naar alle getroffenen.”

Als gevolg van de inval in Oekraïne legden onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en de Verenigde Staten aan Rusland strenge sancties op. Die dwingen bedrijven wereldwijd om na te denken over of ze moeten blijven werken met Russische cliënten die staatseigendom zijn. Verscheidene advocatenkantoren zeggen dat ze de banden met grote Russische cliënten herzien. In sommige gevallen zijn ze ook van plan de relatie te verbreken nu de druk toeneemt om aan de sancties te voldoen.

EY zegt in een verklaring per mail dat het samenwerkt met relevante regeringen om te voldoen aan recentelijk uitgevaardigd beleid en sancties. Het kantoor gaf geen commentaar op de vraag of dit ook het beëindigen van cliëntenrelaties inhoudt. Woordvoerders van PwC en Deloitte, die de grote vier completeren, reageerden niet direct op verzoeken om commentaar van persbureau Bloomberg.

Bron: Bloomberg/ANP