Twijfels over deadline inschrijving UBO-register vanwege zaak bij Hof van Justitie

CDA’ers Inge van Dijk en Hilde Palland hebben Kamervragen gesteld over het UBO-register aan minister Kaag van Financiën. De twee vragen zich af of de registratiedeadline van 27 maart niet moet worden uitgesteld totdat het Europese Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over de rechtmatigheid van het UBO-register.

Aanleiding daarvoor is het recente pleidooi van ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland voor het uitstellen van de verplichte inschrijving.

Uitspraak Europees Hof afwachten

Onlangs heeft de advocaat-generaal Pitruzzella een conclusie geformuleerd in een zaak waarover het hof uitspraak moet doen. Hij stelt dat twee artikelen van de vierde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2015/849), zoals gewijzigd bij de vijfde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2018/843), ongeldig zijn. Die richtlijnen hebben betrekking op het UBO-register. Elke uiteindelijk belanghebbende van een Nederlands rechtspersoon moet zich vóór 27 maart inschrijven in het UBO-register. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn kritisch over de privacyaspecten van inschrijving en daarmee ook de veiligheid van bijvoorbeeld familiebedrijven en dga’s bij invoering van het UBO-register. ‘Deze conclusie geeft voldoende reden de uitspraak van het HvJ EU af te wachten en tot die tijd te wachten met de inschrijving in het UBO-register.’

Kamervragen

CDA’ers Van Dijk en Palland willen nu onder anderen van de minister weten wat ze van de conclusie van de Europese AG vindt dat aanvullende gegevens die openbaar beschikbaar zijn gesteld onvoldoende zijn gedefinieerd en de richtlijn op dat punt ongeldig is. Ook willen ze van Kaag weten of ze het niet eens is met de ondernemersorganisaties dat dat aanleiding is om de registratiedeadline uit te stellen totdat het Hof van Justitie van de Europe Unie uitspraak heeft gedaan.

De overgrote meerderheid van de 1,5 miljoen organisaties die zich voor 27 maart zouden moeten registreren moeten dat nog doen. Minister Kaag mag de CDA’ers uit gaan leggen in hoeverre ze denkt dat de organisaties in staat zijn deze deadline te halen, ‘mede gezien de hoeveelheid data die moet worden aangeleverd en in de context van de Corona crisis?’

Kamervragen over het bericht ‘Ondernemers: Stel UBO-register uit tot uitspraak Europese Hof’