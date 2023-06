Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers in consultatie

Het ministerie van Financiën is onlangs een internetconsultatie gestart over het voorstel om de toegang tot de UBO-registers te beperken. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022.



Het voorstel strekt ertoe om op korte termijn de regels rondom de toegang tot geregistreerde informatie over de uiteindelijk belanghebbende van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies aan te passen. Omdat het hier gaat om informatie over UBO’s die is opgenomen in het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten dan wel in het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies, is aanpassing van zowel de Handelsregisterwet 2007 als de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van de trusts en soortgelijke juridische constructies nodig.

Deze aanpassing en de snelle invoering daarvan zijn noodzakelijk. Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) uitspraak gedaan in een prejudiciële zaak over het Luxemburgse UBO-register. In deze uitspraak wordt een specifiek onderdeel van de gewijzigde Europese anti-witwasrichtlijn over de openbare toegankelijkheid van het UBO-register ongeldig verklaard. Omdat dit onderdeel van deze richtlijn reeds is geïmplementeerd in Nederlandse regelgeving, heeft de ongeldigverklaring gevolgen voor de Nederlandse UBO-registers en is spoedige aanpassing van de regelgeving nodig. Onderhavig wetsvoorstel strekt ertoe de toegang tot de Nederlandse UBO-registers te beperken. Deze beperking houdt in dat enkel nog toegang behouden tot de UBO-registers:

partijen waarvan op basis van de anti-witwasrichtlijn verplichte toegang moet worden geregeld, te weten: de bevoegde autoriteiten en FIUs, de meldingsplichtige entiteiten in het kader van het cliëntenonderzoek dat zij op grond van de anti-witwasrichtlijn moeten verrichten, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen en – in het geval van het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies – natuurlijke en rechtspersonen voor zover het juridische constructies betreft met een meerderheidsbelang in een buiten de EU opgerichte juridische entiteit; partijen die toegang krijgen in het belang van de naleving van sancties en het toezicht en de handhaving daarop; Bestuursorganen waarvoor het in verband met een wettelijke of Europeesrechtelijke verplichting noodzakelijk is om UBOs te achterhalen; en Partijen die staan ingeschreven in de UBO-registers, voor zover het hun eigen gegevens betreft.

De internetconsultatie is hier te vinden.