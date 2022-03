Werkgevers willen af van thuiswerkadvies

Werkgeversorganisatie AWVN roept het kabinet op het thuiswerkadvies op te heffen. Volgens leden schept dit verwarring omdat in de rest van de samenleving nauwelijks nog beperkingen gelden.

Sinds halverwege februari geldt het advies om maximaal de helft van de tijd op kantoor te werken. De AWVN deed onderzoek onder leden. Zij willen af van dit thuiswerkadvies. Het zou verwarring in de hand werken. Ook over andere coronamaatregelen bestaat twijfel. Werknemers zouden niet begrijpen waarom ze op het werk anderhalve meter afstand moeten houden en mondkapjes dragen als dat elders, bijvoorbeeld in de supermarkt, niet meer hoeft.

Oudere werknemers

Werkgevers maken zich zorgen over de sociale verbinding van medewerkers en (het gebrek aan) samenwerking. Ook het inwerken van nieuwe collega’s wordt belemmerd door het thuiswerkadvies. Daarnaast zouden de mentale gezondheid van werknemers en de organisatiecultuur onder de restricties lijden. Sommige bedrijven zijn bang dat het thuiswerken vooral oudere werknemers zo goed bevalt, dat ze minder geneigd zullen zijn weer naar kantoor te komen. Ze zijn echter hard nodig als aanspreekpunt en voor de begeleiding van jongere werknemers.

Vaker naar kantoor

Als het thuiswerkadvies verdwijnt, zou het aantal werkgevers waar personeel weer geheel of gedeeltelijk op kantoor gaat werken, stijgen van 85% naar 99%. Bij een derde van de werkgevers moeten werknemers weer vaker naar kantoor en bij 43% mag dat. De meeste werkgevers vaardigen hiervoor zelf richtlijnen uit, maar bijna de helft laat het over aan overleg tussen medewerker en leidinggevende. Bij een vorig onderzoek zei 60% van de werkgevers dat medewerkers minimaal drie dagen per week op kantoor dienden te zijn.

Hybride werken

Volgens de AWVN hebben de meeste organisaties dit hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) omarmd. Daardoor zouden werkgevers en werknemers de ‘verantwoordelijkheid’ voor het volledig wegvallen van het thuiswerkadvies ook kunnen dragen. Ook in sectoren waar ook kantoorpersoneel traditioneel standaard op locatie kwam werken, zoals in de industrie, wordt nu hybride gewerkt. Dit geeft volgens AWVN aan dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de manier waarop organisaties naar thuiswerken kijken.

Bron: FD