Ook BDO neemt afstand van Rusland en Belarus, Mazars uitzondering

Na de big four, Grant Thornton en het Moore-netwerk verbreekt ook BDO de banden met klanten en memberfirms in Rusland en Belarus, laat BDO global weten in een verklaring. Van de grote accountantskantoren lijkt daarmee voorlopig alleen Mazars nog niet zo’n stap gezet.

BDO

BDO heeft geen netwerkpartner in Rusland, maar wel in Belarus. De voormalige Russische partner opereert inmiddels geheel zelfstandig onder de naam Unicon. BDO Belarus wordt wel uit het wereldwijde netwerk verwijderd, kondigt BDO aan. Daarnaast laat het kantoor weten dat als gevolg van de situatie in Oekraïne geen enkele BDO-tak meer zal samenwerken met gesanctioneerde Russische en Belarussische entiteiten, inclusief de Russische en Belarussische overheid, staatsbedrijven en gesanctioneerde individuen. De veranderingen gaan per direct in, maar de implementatie kan wat langer duren.

Het bedrijf laat verder onder meer weten: ‘Our priority continues to be the safety of our colleagues and their families in Ukraine. Our focus is providing financial assistance, transportation, accommodation, safe passage, where possible, and ongoing employment for when they’re ready. BDO firms across the world have come together to support our colleagues and find solutions to help mitigate the immediate humanitarian crisis that is engulfing the region.’

Mazars

Mazars lijkt daarmee van de grote, internationaal actieve accountantskantoren voorlopig de enige te zijn die de Russische en Belarussische banden nog niet volledig heeft doorgesneden. CEO Hervé Hélias meldde onlangs in een verklaring dat het kantoor vooralsnog actief blijft in beide landen. “Net als veel andere bedrijven proberen we de verwoestende gevolgen van deze oorlog te sturen en het juiste te doen.” Mazars liet weten zich aan alle sancties te houden en ‘de gepaste acties’ te hebben uitgevoerd. “We assisteren ook onze internationale cliënten bij het beoordelen van de impact van de oorlog op hun bedrijfsvoering.” Dat is zeker nog niet genoeg, schreef CEO Hélias. “Dit is geen situatie die we hadden voorspeld, noch een situatie waarmee we gewend zijn te dealen. Elke dag leren we en nemen we kritieke besluiten, altijd met het doel om onze mensen te ondersteunen en onze cliënten op de best mogelijke manier te blijven bedienen; bereid om het juiste te doen. De wereld zal niet hetzelfde zijn na deze tragische escalatie. De gevolgen voor internationale zaken zijn groot en niet gemakkelijk te voorzien. Er zullen beslissingen zijn te nemen. We zullen proberen om de juiste te maken en altijd het welzijn van onze mensen op de eerste plaats te zetten.”

Mazars heeft 120 mensen in Oekraïne aan het werk en 500 in Rusland.