KPMG en PwC weg uit Rusland

KPMG en PwC hebben besloten om zich vanwege de Russische invasie van Oekraïne terug te trekken uit Rusland. KPMG verlaat ook Belarus. Met het besluit zijn bij beide bedrijven ruim 8.000 medewerkers gemoeid.

‘Vanwege de invasie van de Russische regering in Oekraïne hebben we besloten dat PwC, gezien de omstandigheden, geen member-firma kan hebben in Rusland. Daarom zal PwC Rusland het netwerk verlaten’, zo laat het big four-bedrijf weten in een verklaring. De belangrijkste focus blijft liggen op het helpen van de Oekraïense collega’s en het steunen van de humanitaire inspanningen om de bevolking van Oekraïne te helpen. ‘Met onze collega’s bij PwC Rusland werken we aan een ​​ordelijke overgang voor het bedrijf, gericht op het welzijn van onze 3.700 collega’s in Rusland.’

Verantwoordelijkheid

KPMG meldde op Twitter: ‘We zijn van mening dat we, samen met andere wereldwijde bedrijven, de verantwoordelijkheid hebben om te reageren op de aanhoudende militaire aanval van de Russische regering op Oekraïne’. KPMG heeft meer dan 4.500 werknemers in Rusland en Belarus en stelt dat ‘het beëindigen van onze werkrelatie met hen, van wie velen al tientallen jaren deel uitmaken van KPMG, ongelooflijk moeilijk is’. ‘Deze beslissing gaat niet over hen – het is een gevolg van de acties van de Russische regering. We zijn een doelgerichte en waardengedreven organisatie die gelooft in het juiste doen.’

Eerder verbrak Grant Thornton de banden met het Russische aangesloten kantoor FBK. Partijen als Deloitte en EY hebben zich wel uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne, maar hebben hun woorden nog niet laten volgen door daden.