Ook EY en Moore Global sluiten deuren in Rusland

Na PwC en KPMG is EY de derde big four-organisatie die stopt met de dienstverlening in Rusland. Alleen Deloitte heeft de knoop nog niet doorgehakt. Moore Global heeft de band met de twee Russische members wel beëindigd.

‘In verband met de escalerende oorlog zal onze wereldwijde organisatie niet langer de Russische overheid, staatsbedrijven of gesanctioneerde klanten bedienen. EY is begonnen met een herstructurering van ons Russische filiaal. Dat doen we niet lichtvaardig. Het breekt ons hart omdat wij meer dan 4.700 Russische collega’s hebben die meer dan dertig jaar bij ons netwerk aangesloten zijn geweest’, laat de organisatie weten. De 700 EY-medewerkers in Oekraïne zullen op alle mogelijke manieren worden ondersteund, voegt het bedrijf eraan toe.

Deloitte heeft tot nu toe alleen laten weten de aanwezigheid in Rusland te heroverwegen. Het bedrijf heeft daar zeven vestigingen, waar 2.200 mensen werken. In het gemenebest van onafhankelijke staten, bestaande uit twaalf voormalige Sovjet-republieken, boekt Deloitte ruim 227 miljoen dollar omzet.

Moore Global

Moore Global laat bij monde van de Europese CEO John Stanford weten dat de relatie met de twee Russische aangesloten leden met ingang van maandag is beëindigd. Het bedrijf heeft een fonds opgericht om de collega’s in Oekraïne te steunen.