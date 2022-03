‘Reiskostenvergoeding moet vanwege brandstofprijzen onmiddellijk omhoog’

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) vraagt het kabinet om de aangekondigde onbelaste reiskostenvergoeding onmiddellijk te verhogen, vanwege de ongekende stijging van de brandstofprijzen. Dat levert vooral voor de 4,3 miljoen werknemers die zakelijke kilometers rijden met een eigen auto een grote kostenpost op.

De meeste werkgevers hanteren de € 0,19 onbelaste kilometervergoeding als norm. ‘En dat is niet correct’, stelt VZR. ‘Een gemiddelde auto kost aan variabele lasten veel meer dan deze 19 cent. Dit bedrag is sinds 2006 ongewijzigd en de lasten zijn echt gestegen de afgelopen tijd. VZR bepleit al jaren een indexatie van dit onbelaste tarief, dit staat ook in het regeerakkoord. VZR vraagt het kabinet om dit naar aanleiding van de enorme brandstofprijzen versneld door te voeren.’

Het afgelopen jaar is de benzineprijs € 0,90 per liter gestegen, alleen dit feit al betekent dat een gemiddelde werknemer 5 cent per kilometer extra kwijt is voor zijn zakelijke kilometers. VZR wijst er op dat wanneer het kabinet de extra btw-inkomsten die binnenkomen op de hoge benzineprijs direct gebruikt om de onbelaste kilometervergoeding te verhogen, er direct effect is.

Werkgevers mogen natuurlijk nu al meer geven dan deze € 0,19, het verschil is dat het deel boven de 19 cent belast wordt. VZR heeft een normkilometervergoeding opgesteld per autocategorie. Hierin is een helder en objectief normbedrag te vinden. VZR adviseert werkgevers en werknemers deze norm te gebruiken in plaats van de ouderwetse 19 cent per kilometer.

VZR is van mening dat de kosten van de zakelijke kilometers echt voor het grootste deel bij de werkgever hoort te liggen. ‘Juist de vele werknemers zonder leaseauto of auto van de zaak die juist afhankelijk zijn van kilometervergoeding, zijn nu de dupe. Wij verwachten van zowel de overheid als de werkgever dat zij hier iets aan doen.’