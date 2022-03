VNO-NCW bang voor langdurige recessie

VNO-NCW is veel pessimistischer dan het CPB. De werkgeversorganisatie voorspelt een lange recessie als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Woensdag kwam het Centraal Planbureau (CPB) met de boodschap dat de koopkracht in 2022 met 2,7% zal dalen. Deze sterkste koopkrachtdaling sinds de meting begon komt vooral door de hoge energieprijzen. Maar verder voorziet het CPB deze kabinetsperiode juist een geringe koopkrachttoename voor consumenten.

Energiecrisis

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW denkt dat het CPB veel te optimistisch is. ‘We hebben nooit in de geschiedenis een energiecrisis gezien die niet is gevolgd door een recessie’, zegt ze in het Financieele Dagblad. ‘Als je denkt dat het wel meevalt, kom je niet met het juiste beleid.’ Haar organisatie is ‘sinds de dag van de invasie platgebeld’ door ondernemers die de invoer van allerlei grondstoffen helemaal zien stilvallen.

Afwachten

Ook economen van banken denken dat de economie harder zal worden geraakt dan met de enkele tienden van procenten die het CPB voorspelt. CPB-directeur Pieter Hasekamp erkent dat er veel onzekerheden zijn in de verwachtingen maar zegt ook dat de oorlog pas twee weken oud is. Er zullen gevolgen zijn, maar hoe groot is nog niet bekend. Hij wijst erop dat de economie zich ook snel en krachtig herstelde van corona.

Maatregelen

Het kabinet denkt na over maatregelen om lage inkomens te helpen. Maar volgens VNO-NCW moet er breder gekeken worden dan alleen naar de lage inkomens. Thijssen is tegen de inflatiecorrectie voor lonen waar vakbond FNV woensdag mee kwam. ‘In de jaren zeventig hadden we ook automatische prijscompensatie’, zegt Thijssen in het FD. ‘Als je van iets kunt zeggen dat het goed is dat het is afgeschaft, dan dat wel.’

Bron: FD