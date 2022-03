Transportsector ziet zichzelf zonder financiering kimaatdoelen niet halen

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt dat de klimaatambities voor 2030 niet haalbaar zijn zonder dat de overheid verduurzaming gaat financieren.

Dat schrijft TLN aan de Tweede Kamer. De organisatie pleit voor ‘tijdige en afdoende financiering’. ‘De vrachtwagenheffing die pas per 2027 ingaat, maakt de klimaatambities voor 2030 onrealistisch.’ De branche pleit voor voorfinanciering, een reële netto-opbrengst van de heffing die terugvloeit naar de sector en een tijdige voorbereiding.

Voorfinanciering

TLN ziet de invoering van de vrachtwagenheffing per 2027 als een probleem voor het op tijd behalen van de klimaatdoelstellingen. ‘Alleen al om de veertig grootste steden in ons land in 2030 te bevoorraden met vrachtwagens die op elektriciteit of waterstof rijden, moet er een enorme transitie plaatsvinden. Berekend is dat hiervoor zo’n 12.000 zero-emissie-vrachtwagens nodig zijn. De branche stelt daarom voor dat de overheid voorfinanciering organiseert vanaf 2024, het jaar waarin de vrachtwagenheffing oorspronkelijk zou ingaan.’

Hoge kosten

TLN is ook niet gerust op het bedrag dat van de opbrengsten uit de vrachtwagenheffing overblijft na aftrek van kosten. ‘De gelden zijn immers keihard nodig voor de verduurzaming van het transport en de door de overheid geschatte kosten lopen steeds verder op. Zo wil TLN bijvoorbeeld niet dat eventueel hoger uitvallende uitvoeringskosten ook nog eens ten koste gaan van het bedrag voor de sector, terwijl meevallende opbrengsten in de staatskas terecht komen.’ Tot slot roept de branche op tot een voortvarende invoering van deze wet. ‘Er is immers al genoeg vertraging geweest.’

Brandstofclausule

De transportsector liet eerder weten dat de verlaging van de accijns op benzine en diesel met 11 cent per liter geen oplossing is voor de problemen door de veel hogere brandstofprijzen. ‘Zelfs al zou de overheid de accijns helemaal schrappen, dan nog zou de stijging niet gecompenseerd worden. Het is daarom vooral zaak dat transportondernemers zelf in gesprek gaan en blijven met hun opdrachtgevers om reële afspraken te maken over de hoge en wisselende brandstofprijzen. Dat kan met een zogenaamde brandstofclausule.’