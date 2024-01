Veel onzekerheid bij transportondernemers over rapportageverplichtingen duurzaamheid

Transportondernemers staan direct of indirect (als onderdeel van een keten) voor extra administratieve lasten door de CSRD-wetgeving en emissierapportageverplichtingen. Veel transportbedrijven worstelen echter nog met financiële onzekerheid en een gebrek aan kennis over de benodigde administratieve gegevens.

Dat blijkt uit een onderzoek van Buck Consultants in opdracht van de Topsector Logistiek en SRA. De CSRD-wetgeving vereist dat beursgenoteerde bedrijven vanaf boekjaar 2024, en grote bedrijven vanaf 2025, gaan rapporteren over hun prestaties op het gebied van klimaat, werknemers en bestuur (ESG).

Uit het onderzoek naar de transportsector komen zeven belangrijke bevindingen naar voren:

Vervoerders zijn reactief in het omgaan met emissierapportages, afhankelijk van klantvragen. Onzekerheid heerst over de financiële gevolgen van emissierapportages en concurrentievoordeel. Onbekendheid met standaarden en administratieve gegevens bemoeilijkt de voorbereiding. Bezorgdheid over internationale concurrentie en verschillen in benaderingen tussen Europese landen. Standaardisatie van data, met name in ladingdragers, is cruciaal voor efficiënt transport. Beschikbare data zijn nog onvoldoende geschikt voor emissierapportage, met uitdagingen in IT-kosten. Het toerekenen van brandstofverbruik naar ladingen en klanten is een uitdaging.

Advies

Het advies aan transportondernemingen is om zending- en ladinggegevens nauwkeurig te registreren, met behulp van systemen zoals TMS, planning of boekhouding. Een toename in automatisering en standaardisatie wordt aanbevolen om betrouwbaarheid en controleerbaarheid van emissierapportages te vergroten.

