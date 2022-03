Flinke fiscale tegenvaller voor supermarktgigant Ahold Delhaize 

Ahold Delhaize is door de rechtbank Noord-Holland in het ongelijk gesteld in een geschil met de Belastingdienst over de aanslag Vpb 2016. Volgens het moederbedrijf van Albert Heijn was er na de fusie met het Belgische Delhaize in 2016 goodwill waarop het kon afschrijven om de winst te drukken.

De rechtbank komt echter tot de conclusie dat de Belastingdienst in de vpb-aanslag terecht niet is meegegaan in die boekhoudkundige verwerking. De uitspraak kost Ahold Delhaize waarschijnlijk zo’n 200 miljoen euro, heeft RTL Nieuws becijferd.

Synergiegoodwill

Na de fusie met Delhaize halverwege 2016 ontstond er een geschil met de Belastingdienst over de boekhoudkundige verwerking daarvan. Volgens Ahold Delhaize kon het bedrijf door het samengaan synergiegoodwill afschrijven over een periode van 10 jaar. Door de lagere winst die daardoor ontstaat zou een belastingvoordeel van ongeveer 200 miljoen euro ontstaan.

Oordeel rechtbank

De rechtbank concludeert dat met de fusie door de nauwe samenwerking van de ondernemingen inderdaad synergiegoodwill is ontstaan. De rechtbank komt echter ook tot de slotsom dat die synergiegoodwill niet afsplitsbaar is van de verkregen onderneming (Delhaize). De aan de verkregen onderneming toerekenbare goodwill is fiscaal niet splitsbaar en dat kan dus niet leiden tot verschillende, afzonderlijk te activeren bedrijfsmiddelen. Er is daardoor geen goodwill verschenen op de fiscale hoofdhuisbalans van Ahold Delhaize waarop het ten laste van haar belastbare winst zou kunnen afschrijven.

De aanslag Vpb 2016 is niet te hoog, oordeelt de rechtbank. Het beroep van Ahold Delhaize dient ongegrond te worden verklaard.

Reactie Ahold Delhaize

Aan RTL laat Ahold Delhaize weten: “In de grensoverschrijdende fusie van gelijken tussen Ahold en Delhaize in 2016 is door Ahold zogenoemde fusie-goodwill voldaan, gerelateerd aan synergievoordelen die gerealiseerd worden bij beide onderdelen, Ahold en Delhaize. In de huidige wet- en regelgeving zijn meerdere interpretaties mogelijk omtrent de fiscale behandeling van deze goodwill. Om hier duidelijkheid over te verkrijgen hebben partijen besloten om de casus aan de rechter voor te leggen. Belangrijk om aan te geven is dat Ahold Delhaize wel reeds haar belastingen heeft voldaan en geboekt conform het standpunt van de Nederlandse Belastingdienst.”