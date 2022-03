Fiscalist bij een kleiner kantoor: € 6.600 is de max

De Telegraaf neemt geregeld de salarisniveaus van verschillende beroepen onder de loep. Een fiscalist zit bij een kleiner kantoor met € 6.600 per maand wel aan het maximum, zegt hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars. Bij een big four-kantoor kan dat makkelijk oplopen tot het dubbele.

Volgens Kavelaars moet een belastingdeskundige goed kunnen rekenen, maar vooral goed kunnen lezen: ‘Neem corona, toen mensen met een eigen bedrijf aanspraak konden maken op kersverse regelingen. Daar moest je als fiscalist volledig van op de hoogte zijn.’ De universitaire studies fiscale economie of fiscaal recht zijn een goede opstap naar een baan bij de big four, aldus de krant. ‘Daar zal je als fiscalist vooral op zaken zitten van ondernemingen en mensen met grotere beurzen en ingewikkelde situaties.’ Via de heao komt de fiscalist meer terecht in advies voor particulieren en mkb. Volgens Kavelaars start je bij de big four met zo’n € 3.000 bruto per maand, oplopend tot € 150.000 per jaar of meer. Bij een kleiner bureau kom je als fiscalist tot € 6.600 per maand. ‘En dat is dan ook de max’, aldus Kavelaars.

Bron: De Telegraaf