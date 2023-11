Britse KPMG-medewerkers krijgen er geen salaris bij

KPMG heeft in het Verenigd Koninkrijk de salarissen van de 12.000 medewerkers bevroren. Alleen wie promotie maakt, krijgt er dit jaar wat bij. Eerder schrapte het big four-bedrijf aan de overkant van de Noordzee al banen en werd een stop afgekondigd op loonsverhogingen in de overname-adviestak.

Die laatste maatregel volgde op een afkoeling in de markt voor fusies en overnames. Volgens de Financial Times konden medewerkers bij de big four tot nu toe altijd op een jaarlijkse loonsverhoging rekenen. Bij KPMG blijft die dus nu achterwege; met een inflatie van 4,6 procent in het VK betekent de pas op de plaats feitelijk een salarisdaling. Daarnaast wordt er in de bonussen gesneden; in de fiscaal-juridische divisie ontvangen de medewerkers 55 procent van de mogelijk uit te keren bonus.

Boekriem aanhalen

Ook medewerkers die een verhoging zouden krijgen omdat ze op basis van aantal dienstjaren in een hogere schaal zouden terechtkomen, kunnen naar een loonstijging fluiten. Volgens de Financial Times is het een zoveelste teken dat accountants- en consultancybedrijven de boekriem aanhalen vanwege de uitdagende marktomstandigheden. Dat nu het hele bedrijf te maken krijgt met een bevriezing van het loon, geeft aan dat ook takken worden geraakt die normaal gesproken minder gevoelig zijn voor economische vertraging.

Naast KPMG hebben ook de andere drie grote accountantsfirma’s de afgelopen maanden banenreducties aangekondigd in het VK. Bij PwC (25.000 medewerkers) is al gemeld dat er mogelijk beperkte salarisverhogingen worden doorgevoerd.

Bron: Financial Times