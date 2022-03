Donderdag laatste dag voor aanvraag TVL Q1 2022

De deadline om TVL Q1 2022 aan te vragen is aanstaande donderdag 31 maart, 17:00 uur. Zijn er problemen met de aanvraag? Neem dan meteen contact met de RVO op.

Zo snel mogelijk actie

Bij een aanvraag kunnen technische problemen optreden, of er staat iets anders in de weg. Moet de ondernemer nog starten met de aanvraag voor TVL Q1 2022? Dan moet hij dat zo snel mogelijk doen, waarschuwt de RVO. En loopt hij ergens tegenaan? Dan is het belangrijk dat hij meteen contact met de uitvoeringsorganisatie opneemt. Zo kan de RVO hem mogelijk snel op weg helpen.

Dien aanvraag zo compleet mogelijk in

De RVO vraagt om de aanvraag zo compleet mogelijk in te dienen. De uitvoeringsorganisatie wil zo snel mogelijk alle aanvragen behandelen, omdat alle verleningsbesluiten voor 30 juni moeten worden genomen. Volgens Europese regelgeving mag Nederland namelijk alleen tijdelijk steun verlenen aan ondernemers die schade ondervinden door de coronamaatregelen. Na 30 juni mag dat niet meer. Meer informatie hierover staat op De TVL stopt. Wat betekent dit?

Mogelijke obstakels bij aanvraag

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een aanvraag minder snel gaat dan gedacht. Bijvoorbeeld als een onderneming een andere rechtsvorm heeft gekregen, of de ondernemer heeft geen E-herkenning of DigiD. Deze moet hij dan meteen aanvragen. E-herkenning kan met een spoedaanvraag erg snel geregeld worden, anders kost het zo’n 7 dagen.

Aanvraag boven 125.000? Denk aan accountantsproduct

Is er sprake van een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vraagt de RVO om een accountantsproduct aan te leveren. Dat kost extra tijd. Als het niet lukt om het accountantsproduct vóór 31 maart rond te hebben, hoort de RVO dat graag meteen. Meer informatie over het accountantsproduct staat op: Aanvullende voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022

Bron: RVO