‘Zzp’er wil dat regering afbouw zelfstandigenaftrek opschort’

Zzp’ers zijn niet te spreken over het nieuws van de Algemene Rekenkamer dat de Belastingdienst nog steeds nauwelijks optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Zeven op de tien zzp’ers willen dat de regering de afbouw van de zelfstandigenaftrek opschort zolang de Belastingdienst bestaande wetgeving (Wet DBA) niet handhaaft.

Dat blijkt uit een peiling van Knab onder ruim 500 zzp’ers die bewust voor het ondernemerschap hebben gekozen. Opiniepeiler Casper Zwart van Knab: “De overheid klungelt al jaren met de aanpak van schijnzelfstandigheid. Ze komen steeds met algemene wet- en regelgeving waar álle zzp’ers last van hebben, terwijl het probleem niet eens wordt opgelost.” 72 procent van de ondervraagde – bewuste – zzp’ers voelt zich de dupe van de huidige regelgeving om schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Een voorbeeld van zo’n algemene maatregel is de extra snelle afbouw van de – voor zzp’ers voordelige – zelfstandigenaftrek per 2023. Zwart: “Op zich begrijpelijk omdat schijnzelfstandigen onterecht een dubbele greep uit de schatkist doen. Ten eerste omdat werkgevers geen inkomstenbelasting voor ze afdragen en ten tweede omdat ze zelf wél die zelfstandigenaftrek ontvangen. Maar hiermee dweilt de regering met de kraan open. Doordat ze bestaande regelgeving niet handhaven, verzuimen ze het probleem aan te pakken. Tegelijkertijd treffen ze aan de achterkant wél maatregelen om de financiële gevolgen voor henzelf te beperken. Voor de bewuste zzp’er een hard gelag. Zolang de kraan niet gedicht wordt, wil 70 procent dat de verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek nu wordt opgeschort.”

Maatwerk

Sinds deze maand hebben zzp’ers met Cristel van de Ven een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). De zzp’ers uit de peiling hebben één duidelijke wens: zorg voor maatwerk in de regelgeving. Bijvoorbeeld door onderscheid te maken op basis van uurtarief. Val zzp’ers met een uurtarief van meer dan € 55 niet lastig met allerlei wet- en regelgeving die hen beperken in het ondernemerschap. Controleer daarentegen bij zzp’ers met lager tarief streng op schijnzelfstandigheid.

