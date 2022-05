Invoering Wet Pensioenverdeling bij scheiding opgeschoven

De inwerkingtredingsdatum van het Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding wordt opgeschoven naar 1 januari 2027. Aanvankelijk was het de bedoeling om de nieuwe wet per 1 juli 2022 in te laten gaan. Dat meldt fiscaal platform Taxence op basis van een Kamerbrief van minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De brief is van eind maart en gaat over het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. De aankondiging in de brief over het uitstel van de Wet Pensioenverdeling bij scheiding is enigszins onder de radar gebleven.

Redenen uitstel

In het kort zijn er twee redenen voor het uitstel, schrijft minister Schouten. Ten eerste kunnen pensioenuitvoerders hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel alvast rekening houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Ten tweede voorkomt uitstel dat pensioenuitvoerders kort na elkaar twee ingrijpende (ICT-)wijzigingen moeten doorvoeren. Omdat daardoor goede elementen van deze wet pas in 2027 in werking zullen treden, is de minister voornemens om enkele overbruggingsmaatregelen te introduceren bij nota van wijziging bij de Wps. Over deze voornemens is de minister thans met de sector in overleg en zal de Kamer later worden geïnformeerd.

Wet Pensioenverdeling bij scheiding

Het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding bevat nieuwe regels voor de verdeling van pensioen bij scheiding. Uit de evaluatie van de in 1995 in werking getreden Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) is gebleken dat die wet beperkt gebruikt wordt, vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar is. Door de huidige opzet van de wet hebben mensen er onvoldoende baat bij als zij niet zelf in actie komen. Uit de evaluatie is ook gebleken dat de Wvps nog altijd een meerwaarde heeft, maar dat de opzet van de wet verbetering behoeft. Daarnaast behoeft de wet vernieuwing om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding bevat de uitwerking van een aantal wijzigingen die bij de evaluatie zijn voorgesteld. De nieuwe regels zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van de wet.

Kamerbrief over wetsvoorstel toekomst pensioenen