Kabinet komt met overbruggingsmaatregelen pensioenverdeling bij scheiding

Het kabinet is voornemens om de inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding op te schuiven naar 1 januari 2027. Wel worden er binnenkort overbruggingsmaatregelen geïntroduceerd waardoor de verdeling van pensioen bij scheiding alvast in de geest van het wetsvoorstel kan plaatsvinden.

Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een nieuwe Kamerbrief over diverse pensioenonderwerpen: ‘In het nader rapport bij het Wetsvoorstel toekomst pensioenen heb ik reeds aangegeven dat er samenhang is tussen de voorstellen voor de Wet toekomst pensioenen en de Wet pensioenverdeling bij scheiding. In het nader rapport is tevens aangegeven dat vanwege de inhoudelijke samenhang de regering voornemens is om de inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding op te schuiven naar 1 januari 2027. Pensioenuitvoerders kunnen in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel dan alvast rekening houden met de uitvoeringstechnische gevolgen van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding, maar de voorgestelde maatregelen uit die wet nog niet als zodanig hoeven uit te voeren.

Omdat uitstel van de inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding betekent dat de beoogde doelen uit deze wet, die geïnitieerd zijn om de bescherming van de scheidende partners te verbeteren, pas in 2027 in werking zullen treden, zal de regering bij nota van wijziging overbruggingsmaatregelen introduceren waardoor de verdeling van pensioen bij scheiding alvast in de geest van het wetsvoorstel kan plaatsvinden.

Ik ben voornemens om deze nota van wijziging na de zomer van 2023 naar uw Kamer toe te sturen, eventuele wijzigingen voor het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding als gevolg van de Wet toekomst pensioenen zullen daarin ook worden meegenomen.

Ik geef u in overweging te wachten met het inplannen van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding tot u de betreffende nota van wijziging heeft ontvangen.’

Kamerbrief diverse pensioenonderwerpen