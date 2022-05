‘Nauwelijks Tozo-steun teruggevorderd’

De coronasteunregeling Tozo voor zelfstandigen leidt nauwelijks tot terugvordering van ten onrechte uitgekeerde bedragen, meldt radioprogramma Pointer. Gemeenten hechten weinig belang aan controle.

De Tozo-subsidieregeling voor zzp’ers heeft bijna 3 miljard euro gekost. Uiteindelijk is 130 miljoen euro (4 procent) teruggevorderd. Dat is volgens onderzoeker op het gebied van rechtshandhaving en fraude Dick Ruimschotel erg weinig. De Tozo-regeling liep van maart 2020 tot oktober 2021. In Amsterdam werd met 95 procent relatief gezien de meeste steun uitgekeerd. Van de uitkeringen werd 7 procent teruggevorderd. Dat is gelijk aan het gemiddelde van de tien grootste gemeenten.

Een op vijf uitkeringen 0nrechtmatig

Uit onderzoeken en controles blijkt tot nu toe dat bij subsidieregelingen zoals de Tozo 20 procent onrechtmatig wordt ontvangen. In feite zou dus zo’n 600 miljoen euro onrechtmatig zijn uitbetaald: 470 miljoen euro is dus ten onrechte niet bij zzp’ers teruggehaald.

Bron: ANP