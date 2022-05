CONTOUR Accountants bundelt krachten met Crowe Foederer

Het in Venlo en Venray gevestigde CONTOUR Accountants sluit zich aan bij accountants- & adviesorganisatie Crowe Foederer. CONTOUR Accountants zal met ingang van 11 mei verder gaan onder de naam Crowe Contour en wordt daarmee integraal onderdeel van Crowe Foederer. Hiermee bouwt Crowe Foederer haar werkgebied in Noord-Limburg en het Land van Cuijk stevig uit. Het samengaan leidt tot een gezamenlijke win-win, melden de beide organisaties, waarbij alle zeventig CONTOUR-medewerkers overgaan.

CONTOUR Accountants wordt Crowe Contour

CONTOUR Accountants is bij de overname niet over een nacht ijs gegaan. Er heeft een grondig onderzoek plaatsgevonden naar partijen die passen bij het DNA en toekomstvisie van het kantoor, melden de betrokkenen. ‘We zijn een regionaal gewortelde en georiënteerde speler die met goede en jonge mensen nog kan groeien in omvang van zowel diensten, klanten als personeel. Daarvoor is groei en schaalgrootte nodig in een sector waar steeds hogere eisen worden gesteld aan kwaliteit in combinatie met een zeer krappe arbeidsmarkt. De overname door Crowe Foederer biedt onze mensen meer groeimogelijkheden, onze klanten een ruimer pakket aan diensten en expertise én synergievoordelen zowel op de korte als lange termijn’, aldus Henk van der Heijden partner bij Crowe Contour.

Crowe Foederer verstevigt footprint in Noord-Limburg

Crowe Foederer heeft 550 medewerkers met vestigingen in het westen en zuiden van het land en het hoofdkantoor in Eindhoven. Met de aansluiting door CONTOUR loopt dit op naar 620 medewerkers en acht vestigingen. Noord- en Midden-Limburg werden al bediend vanuit de vestiging in Roermond en wordt dus nu versterkt met vestigingen in Venlo en Venray. Met de overname verstevigt Crowe Foederer haar positie in deze regio met twee kantoren die een sterke, regionale positie hebben en behouden. ‘Digitalisering, complexere klantvragen en toenemende complexiteit van regelgeving versterken de consolidatieslag in onze branche én dit zal de komende jaren aanhouden, aldus Johan Daams CEO Crowe Foederer. ‘Juist op deze gebieden hebben we flinke stappen gezet waar we CONTOUR bij kunnen helpen. Daarnaast is, zoals bij elke overname, de natural fit doorslaggevend voor een succesvolle integratie en groei. Daar hebben we uitgebreid bij stil gestaan en geconstateerd dat er veel raakvlakken zijn en heten we alle medewerkers van CONTOUR van harte welkom bij Crowe Foederer.’

Foto vlnr: Hugo Everaerd (Raad van bestuur Crowe Foederer), Ton Joosten (partner Crowe Contour), Johan Daams (CEO Crowe Foederer), Lucas Janssen (partner Crowe Contour), Henk van der Heijden (partner Crowe Contour), Norbert Poels (partner Crowe Contour), Rob Meussen (partner en vestigingsleider Crowe Foederer Roermond).