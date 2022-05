Regelingen waarop het rechtsherstel box 3 effect heeft

Er zijn diverse (inkomensafhankelijke) regelingen waar doorwerking plaatsvindt bij aanpassing van het verzamelinkomen naar aanleiding van het rechtsherstel box 3. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft op verzoek van Pieter Omtzigt een Kamerbrief verstuurd om te informeren over welke regelingen het tenminste gaat.

Het rechtsherstel box 3 zal voor veel burgers tot gevolg hebben dat het box 3-inkomen daalt, waardoor ook het verzamelinkomen daalt. Voor regelingen die de omvang van de vergoeding afhankelijk stellen van dit verzamelinkomen kan daarmee sprake zijn van een doorwerking. De Belastingdienst levert het aangepaste verzamelinkomen aan; uitvoering wordt gedaan door een veelheid aan organisaties die dit gegeven afnemen.

Uit een interdepartementale inventarisatie zijn tenminste de volgende regelingen naar voren gekomen waarvan reeds bekend is, of verwacht wordt, dat er sprake is van budgettaire impact:

Daarnaast zijn er enkele regelingen die gebruik maken van het verzamelinkomen, waarbij het zou kunnen zijn dat er een effect optreedt. Dit zijn onder andere erfbelasting, Wet op de Rechtsbijstand, Energiebespaarlening via het Warmtefonds en de huurtoeslag. Een uitvoeringstoets zal uitsluitsel moeten bieden.

Voor de bepaling van de precieze effecten van het rechtsherstel box 3 op deze en mogelijk andere regelingen die gebruik maken van het verzamelinkomen, worden de geëigende stappen doorlopen: na besluitvorming wordt de uitvoerbaarheid getoetst door middel van een uitvoeringstoets. Uitgangspunt is dat waar dit doorwerkt naar regelingen die worden uitgevoerd door de Belastingdienst en DG Toeslagen dit bij het herstel automatisch wordt aangepast. De burger hoeft hier geen actie voor te ondernemen.

Over hoe dit er precies uitziet voor andere regelingen is de staatssecretaris in overleg met de departementen wier regelgeving het betreft.

De budgettaire derving van deze doorwerking naar andere regelingen is onderdeel van de voorjaarsbesluitvorming.

Kamerbrief regelingen waarop het rechtsherstel box 3 effect heeft