Digitalisering in zakelijke dienstverlening vaakst genoemd als positieve impact van coronacrisis

De coronacrisis heeft volgens vier op de tien mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening een positieve impact gehad op de digitalisering binnen hun bedrijf. Tegelijkertijd heeft het thuiswerken tijdens de pandemie volgens 38 procent ook een positieve impuls gegeven aan de opkomst van de hybride werkplek en is de grens tussen het ‘thuiskantoor’ en de traditionele werkomgeving definitief vervaagd. Dit heeft er mede voor gezorgd dat een derde van de ondernemers vindt dat de coronacrisis een gunstige invloed heeft gehad op de work-life balance van werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van Teamleader, dat actief is in de markt voor Work Management-software.

Verbetering productiviteit

De coronacrisis heeft de wereld van veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening flink op zijn kop gezet. Van de ene op de andere dag werd het kantoorleven ingeruild voor een thuiskantoor en stond het verdienmodel van veel bedrijven onder druk. In tegenstelling tot wat veel ondernemers vreesden, ging dat echter niet ten koste van de productiviteit. Zo zien vier op de tien werkgevers dat thuiswerken eerder een positief effect heeft gehad op de productiviteit dan andersom (10 procent). Nu ondernemers terugkijken op deze ingrijpende periode, blijkt dat de pandemie niet alleen maar negatieve kanten had. Als hen wordt gevraagd van welke aspecten zij het meeste hebben geleerd, worden de inzichten die mkb’ers hebben verkregen in de financiële resultaten en inkomsten van hun onderneming het meest genoemd (48 procent). Ook hebben veel ondernemers geleerd over het belang van een goede work-life balance van werknemers (44 procent), de positieve resultaten van hybride werken (44 procent) én het belang van een sterke interne cultuur (38 procent).

Balanceren tussen financiële stabiliteit en innoveren

Na twee jaar corona zien de meeste mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening de toekomst met vertrouwen tegemoet. Hoewel bijna drie op de vijf ondernemers positieve verwachtingen hebben over de toekomst van hun bedrijf en 57 procent optimistisch is gestemd over hun eigen sector, benadrukt ruim een derde wél dat een gezonde financiële basis en het creëren van financiële buffers hun belangrijkste focus heeft. Zo heeft de crisis óók zijn sporen nagelaten en geeft 40 procent aan dat dit negatieve impact heeft gehad op hun financiële resultaten. Zij zijn daarom voorzichtig en focussen zich in hun plannen voor het komende jaar vooral op de financiële buffers van hun bedrijf in plaats van nieuwe investeringen. Ook de geestelijke gezondheid van werknemers en de interne cultuur en werkplezier van het personeelsbestand werden volgens 34 procent van de ondernemers door corona negatief beïnvloed, en hebben hierdoor nu meer aandacht van mkb’ers.

