Omzet accountancy en administratie vorig jaar 7 procent gestegen

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2023 6,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2023 steeg de omzet van de zakelijke dienstverlening met 9,6 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

In de administratieve dienstverlening (zoals accountancy en administratie) steeg de omzet iets minder hard in de zakelijke dienstverlening als geheel. Het vierde kwartaal steeg de omzet van die deelsector met 4,8 procent. Op jaarbasis was dit 7 procent.

De omzet van IT-dienstverleners was in het vierde kwartaal 7,9 procent hoger dan een jaar eerder. Over heel 2023 steeg de omzet 8,8 procent ten opzichte van 2022. Bij de rechtskundige dienstverlening, waaronder advocatenkantoren, rechtskundige adviesbureaus, notariskantoren en deurwaarderskantoren, steeg de omzet in het vierde kwartaal met 8,3 procent. Over heel 2023 was de omzet daar 6 procent hoger dan in 2022. De omzet steeg met name in het tweede halfjaar.

Alle branches binnen de zakelijke dienstverlening, op de architecten na, zetten in 2023 meer om dan in 2022.

