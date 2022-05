Koninklijke onderscheiding voor forensisch accountant Hans Vonk

Tijdens een feestelijke bijeenkomst voor zijn pensionering in Hoofddorp is forensisch accountant Hans Vonk (66) van KPMG benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze koninklijke onderscheiding kreeg hij uit handen van burgemeester Jan Nieuwenburg van zijn woonplaats Hoorn.

Vonk heeft dit lintje te danken aan zijn tomeloze inzet bij onderzoeken naar de Bouwfraude van 2001, Vastgoedfraude van 2007, duizenden schadeclaims, faillissementen en vele overheidsonderzoeken in de forensische accountancy. Allemaal met het doel onrecht aan de kaak te stellen en daarmee de samenleving beter te maken. Vonk heeft de beroepsgroep ‘Forensische Accountancy’ op de kaart gezet die in 1993 is ontstaan bij accountancy- en adviesbedrijf KPMG. Ondanks zijn pensioengerechtelijke leeftijd geeft hij jongere collega’s nog dagelijks les in dit domein.

“Hans is het vaktechnisch geweten, ons financiële brein, inspirator, collectief geheugen en daarmee de Patras familias van de hele beroepsgroep van forensische accountants” vertelt Bart van Loon, aandrager van zijn nominatie voor de koninklijke onderscheiding en Partner Risk & Regulatory bij KPMG.

“Voor vele generaties in de hele accountancybranche heeft Hans het verschil gemaakt. Hij is nog steeds de wandelende encyclopedie van de sector die enorm veel vakgenoten inspireert. Dankzij zijn inzet is een belangrijke beroepsgroep ontstaan die zich bij voorkeur op de achtergrond manifesteert met zorgvuldig onderzoek. Tegelijkertijd op de voorgrond veel opschudding veroorzaakt op weg naar een integere samenleving”, vertelt Edwin Herrie, partner en lid van de Raad van Bestuur van KPMG.

“Het is voor mij een enorme eer inwoner Hans Vonk te onderscheiden uit naam van de koning. Hans is mede-ontwikkelaar van de forensische accountancystandaarden waarmee we oprecht kunnen stellen dat hij geholpen heeft de weg vrij te maken naar een integere, veiliger en rechtvaardigere maatschappij”, stelt Jan Nieuwenburg, burgemeester van de gemeente Hoorn.

In 1974 kwam Hans Vonk in dienst bij KPMG waar hij als 19-jarige jongen leren en werken combineerde in zijn baan als assistent accountant. Tijdens zijn eerste controlewerkzaamheden ontdekte hij al onregelmatigheden in reguliere jaarrekeningen. Daarmee stond hij vooraan toen de forensische accountancypraktijk werd opgericht bij KPMG in 1993. Vanaf dat jaar maakte Hans Vonk deel uit van het forensische onderzoeksteam van KPMG dat nu onder leiding staat van partners Leonie Stolk en Heleen Hoynck van Papendrecht. Tot de dag van vandaag is Vonk actief gebleven als forensisch accountant op het vlak van integriteit, fraude, corruptie, witwassen en bemiddeling voor uiteenlopende type organisaties. In zijn rol als opleider van forensisch onderzoekers en integriteitsadviseurs heeft hij honderden mensen in binnen- en buitenland zowel bij KPMG als elders getraind.

Zijn voordracht is ondersteund door vooraanstaande forensische onderzoekers van onder andere Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, Kroll en KPMG Nederland en Zwitserland.